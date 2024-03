Qué duda cabe que Supervivientes es un concurso duro en el que los participantes sufren las inclemencias del tiempo, pasan hambre y frío, pero también tienen algunas consecuencias físicas importantes.

A parte de la evidente pérdida de peso, el presentador del reality, Jorge Javier Vázquez reveló que Carmen Borrego sufre, desde hace 14 días lo que denominó como “estreñimiento social”.

“Carmen lleva sin cagar desde que empezó Supervivientes, lleva 14 días sin cagar”, explica Jorge Javier. “Está diagnosticado por un médico”, relataba el presentador quien añadía que “al estar rodeada no caga parece que se le ha cerrado el ojete”.

Pero la cosa no quedaba ahí y Laura Madrueño añadía: “Carmen no es la única que tiene este tipo de estreñimiento, Arantxa del Sol y Aurah se encuentran en esta misma situación”.

¿Qué es el “estreñimiento social”?

La parcopresis, a menudo conocida como "síndrome del intestino tímido" o “estreñimiento social” como la han denominado en Supervivientes, es una condición psicológica que afecta la capacidad de una persona para defecar en presencia de otros o en lugares públicos. Aunque puede parecer un tema tabú o incluso cómico para algunos, para quienes la padecen representa un problema muy serio.

La parcopresis es un trastorno de ansiedad que impide que las personas afectadas puedan evacuar sus intestinos en ciertas condiciones sociales. No se trata de una incapacidad física para defecar, sino de una barrera psicológica que se activa en situaciones donde los baños no son privados o cuando hay personas cerca. Se trata, precisamente, del caso que están viviendo los concursantes en Honduras. Viviendo todos juntos en una selva, la intimidad no existe y se ve que a estas tres concursantes les está pasando factura.

Las causas de la parcopresis son principalmente psicológicas y pueden variar de una persona a otra. Algunas de las más comunes incluyen:

Ansiedad social y miedo al juicio . El temor a ser juzgado por los sonidos o olores asociados con la defecación puede ser un factor predominante.

. El temor a ser juzgado por los sonidos o olores asociados con la defecación puede ser un factor predominante. Experiencias traumáticas previas. Incidentes embarazosos o humillantes relacionados con el uso de baños públicos pueden desencadenar esta condición.

Incidentes embarazosos o humillantes relacionados con el uso de baños públicos pueden desencadenar esta condición. Educación estricta relacionada con el baño. Normas familiares rígidas sobre la privacidad y el uso del baño pueden contribuir al desarrollo de parcopresis.

Cómo superar el “estreñimiento social”

El tratamiento de la parcopresis suele requerir varios enfoques, que entendemos que en la isla les estarán ayudando para poder superarlo. En otras circunstancias, para poder superar el “estreñimiento social” se podría recurrir a terapia psicológica. La terapia cognitivo-conductual (TCC) ha demostrado ser especialmente útil para tratar trastornos de ansiedad como la parcopresis. A través de la TCC, los pacientes aprenden a identificar y desafiar los pensamientos irracionales que contribuyen a su ansiedad.

Algo que también suele funcionar en estos casos es usar técnicas de relajación como la respiración profunda o la meditación, que pueden ayudar a manejar la ansiedad en situaciones estresantes.

Al parecer este problema es bastante usual en los concursantes de Supervivientes ya que, unido a que su dieta se reduce drásticamente y que ingieren alimentos a los que no suelen estar acostumbrados, ir al baño en sitios públicos puede jugarles una mala pasada. Los trastornos del intestino también son algunas de las “secuelas” con las que vuelven los concursantes de Honduras y son de las que más les cuesta recuperarse.

De hecho, en la anterior edición, Adara Molinero, tercera clasificada del concurso, volvió de la isla con la barriga bastante hinchada, a lo que la gente pensaba que era de todo lo que había comido allí. Pero no, meses después la influencer desveló que padecía SIBO (Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado).