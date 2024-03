Ángel Cristo se ha convertido sin ninguna duda en uno de los concursantes más controvertidos de esta edición de Supervivientes 2024. Sin olvidarnos de Aurah Ruiz, que tiene en contra a todo su equipo, el hijo de Bárbara Rey se está convirtiendo en el rey indiscutible del programa y de las galas. A pesar de que semana tras semana está siendo nominado por sus compañeros, Ángel cuenta con el apoyo indiscutible del público y no hay semana que no se salve de la expulsión.

Los continuos enfrentamientos con su equipo, excepto con Arantxa del Sol que parece que es la única que le apoya mínimamente, pero especialmente con Carmen Borrego ha hecho que Ángel no sea el concursante más querido. Pero ahora todo esto podría cambiar debido a una decisión que tomó el hermano de Sofía Cristo.

El reto de Supervivientes y la respuesta de Ángel

Una de las dinámicas del concurso en Honduras se llama ‘La morada de los dioses’. Estas pruebas se desarrollan en una zona alta de la playa y está destinada a que los concursantes resuelvan juegos y se enfrenten a dilemas pero con un objetivo: disfrutar de suculentas sorpresas.

En esta ocasión el primero en enfrentarse a ‘La morada de los dioses’ ha sido Ángel Cristo y no ha sido fácil. El concurso le ha hecho someterse a una prueba moral, psicológica y también física, ya que el hambre es el principal protagonista de la isla.

Cuando Ángel ha llegado a este enclave se ha encontrado sobre un tótem una enorme tarta de cumpleaños (recientemente había sido el suyo) pero ¿dónde estaba el problema? El dilema al que se tuvo que enfrentar es que podía compartir la tarta con sólo dos de sus compañeros o compartirla con todo el grupo pero él no podría comer nada en absoluto.

¿Qué ha hecho Ángel? Pues lo que nadie se esperaba debido al enfrentamiento del concursante con el resto de sus compañeros: ha dado la tarta para que todos pudieran comer menos él. Se ha sacrificado por sus compañeros dando un giro radical a su imagen y sobretodo a todos aquellos que lo calificaron de egoísta al no querer participar en las dinámicas de grupo (algo que no hacen con Carmen) y no compartir ciertas cosas como los cordones de las zapatillas.

La cara de sus compañeros era un poema porque no se esperaban para nada este gesto de Ángel y ha supuesto todo un reto para el concursante. En Supervivientes saben bien cómo alimentar las tramas, ya que hace 10 días que pasó el cumpleaños y es ahora cuando proponen este reto, a buen seguro, para poner a Ángel entre la espada y la pared y que “se armara la marimorena”, pero no ha sido así.

Cambio de grupos

Lo que a buen seguro ha logrado Ángel es ganarse el favor del público y quizá el de sus compañeros. O quizá ha sido un acto de generosidad puro y duro en el que el concursante simplemente ha querido compartir con sus compañeros la tarta. Puede que estemos ante un punto de inflexión en la participación de Ángel que a partir de ahora compartirá playa con otros compañeros. Y es que en la gala de este jueves se volvieron a rehacer los equipos para intentar igualarlos un poco más.

Finalmente quedaron distribuidos por suerte del azar al sacar un palito de cada color. Estos son los equipos actualmente: