La vuelta de Jorge Javier Vázquez a la televisión no ha dejado indiferente a nadie. Desde que terminó Sálvame, el presentador no ha dado con la horma de su zapato televisivo. Pese a que Mediaset lo intentó y le dio su late night Cuentos chinos, lo cierto es que el programa no convenció a la audiencia y fue cancelado a las pocas semanas. Desde entonces, nada. Hasta ahora.

El éxito del estreno de Supervivientes fue superlativo y fue el programa más visto de su franja horaria, pero el caso es que Jorge Javier ya lo sabía. Y así lo ha explicado en el blog que tiene en Lecturas.”Sabía que el estreno de Supervivientes iba a ir muy bien. No tenía ninguna duda. Y no solo porque la gala estaba estudiada al milímetro y por mis méritos. No. La cuestión es mucho más prosaica. Me avisaron mis dientes, que son míos porque los pagué. Todos y cada uno de ellos”, escribe el presentador.

Y es que en estas líneas nos desvela que “siempre que ha sucedido algo importante en mi vida se me ha despegado una funda. Me sucedió el día antes de comenzar la universidad. Al darle un mordisco a un bocadillo de pan con tomate, tortilla con jamón dulce –también llamado de York– y queso que me había preparado mi madre uno de los dientes frontales se quedó en el intento”, relata el presentador como primera anécdota de sus dientes, pero la cosa no queda ahí. Su dentadura le siguió dando pistas...

“El día antes de empezar Sálvame, el de madrugada, me sucedió lo mismo con otra funda delantera. Durante el desayuno, al ir a morder un trozo de pan alemán tostado, patapám, adiós al diente. Era festivo y me solucionó la papeleta Carmen Rigalt,que tiene una nuera dentista. Sandra es su nombre. Abrió la consulta para mí, me solucionó el entuerto y desde entonces se ocupa de mi boca”, cuenta Jorge Javier para estupor de todos.

El diente y el estreno de Supervivientes

Pues bien, lo mismo le ocurrió al catalán antes de estrenar Supervivientes 2024. Un diente se lo movía y para evitar tener que presentar mellado acudió a su dentista con una idea clara: “El éxito de Supervivientes 2024 iba a ser de órdago: no solo me tuvo que despegar un diente sino que salieron tres de golpe porque otro dentista ideó así el sistema con el fin de que aguantaran más tiempo en su sitio. Pero todavía hay más: me los pegó de manera provisional y voy a tener que estar yéndola a ver para hacerme una endodoncia, un implante y no sé qué historia más”.

La historia dental de Jorge Javier Vázquez nos ha dejado a todos con la boca abierta, pero a él, lejos de preocuparle le proporciona “descanso”. “Es la manera que tiene el universo de decirme que esté muy tranquilo, que la edición va a ser un éxito. La vida te habla pero tienes que estar muy atento a las señales que te va enviando. El asunto es que me he dado cuenta de que he perdido la costumbre de trabajar. También es verdad que estaba yo algo inquieto por la vuelta”.