Supervivientes ya está aquí y a pesar de que solo han pasado unos días desde el estreno del esperado reality, los primeros roces no se han hecho esperar. Los primeros nominados y que, por tanto, se verán las caras con la audiencia han sido Ángel Cristo Jr, Lorena Morlote, Aurah Ruiz (que finalmente se salvó el domingo) y Arantxa del Sol y con los 4 en el disparadero empezaba una edición que promete dejar auténticos momentazos.

La gala del domingo volvió a dejar auténticos momentazos tanto en Honduras como en plató. Desde la dedicatoria de Laura Matamoros a Makoke en su salto desde el helicóptero a los encontronazos entre Kike Calleja y Carmen Borrego o Rocío Madrid y Aurah.

Sin embargo, también hubo lugar para las anécdotas que compartieron en plató concursantes de ediciones anteriores como Jonan Wiergo o la misma Anabel Pantoja. Precisamente, la sobrina de Isabel Pantoja fue la encargada de protagonizar uno de los momentos de la noche al contar cuál había sido uno de los momentos más incómodos que había vivido en la isla.

Conexión Honduras

En el estreno de 'Supervivientes: Conexión Honduras' han estado en plató exsupervivientes como Anabel Pantoja, Jonan Wiergo, Marta Peñate o Jorge Pérez, que han hablado de cómo vivieron su experiencia en Honduras.

Los supervivientes solo llevan unos días en Honduras y ya han sabido lo que es convivir con los bichos durante la noche. Los concursantes ya se han puesto a prueba con los seres vivos que habitan la playa y durante la noche, lo que hacía que no todos pudieran dormir como les gustaría.

Su momento más embarazoso

A raíz de esto Jonan Wiergo ha asegurado en plató, durante la parte para abonados de Mitele Plus, que él lo que peor llevó de esta experiencia "fueron los cangrejos", que "tenía un trauma cada vez que escuchaba uno" y que, incluso, se tenía sus propios métodos para intentar que no se le subieran durante la noche: "Intentaba hacerme barreras con toda mi ropa y subían igualmente".

Marta Peñate aseguraba también que durante los primeros días esto era complicado aunque, al final, terminabas quitándote los cangrejos de encima como si nada. Jorge Pérez afirmaba que las picaduras de los mosquitos también se llevaban muy mal, pero para él lo peor cuando llevas un tiempo fue la convivencia : "Se junta todo lo mal que tú tienes con todas las discusiones en las que te ves involucrado".

Anabel Pantoja apuntaba que para ella lo que peor llevó fue la higiene y su manera de ir al baño: "Más que el hambre fue eso. El reloj biológico se te olvida, estuve como casi veinte días sin ir al baño, iba y hablaba, decía: '¿quieres salir ya? Y no salía. Al no comer se te hace bola, no echas nada". Y terminaba bromeando con esto: "Cuando lo haces hasta los pájaros salen volando".