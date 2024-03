Supervivientes ya está aquí y a pesar de que solo han pasado unas horas desde el estreno del esperado reality, los primeros roces no se han hecho esperar. Los primeros nominados y que, por tanto, se verán las caras con la audiencia han sido Ángel Cristo Jr, Lorena Morlote, y Arantxa del Sol y con los 3 en el disparadero empezaba una edición que promete dejar auténticos momentazos.

Los últimos encontronazos protagonizados por Laura Matamoros y Makoke desde plató o el enfrentamiento entre Aurah y Rocío Madrid han echado más leña al fuego en una edición que promete.

Pero sin duda, si alguien ha acaparado cierto protagonismo nada más aterrizar en Honduras ese ha sido Ángel Cristo Jr. El hijo mayor de Bárbara Rey se ha convertido en unos días en el blanco de las críticas de sus compañeros. Sin embargo, en España le han salido unos cuantos defensores, entre ellos Nacho Palau. El exmarido de Miguel Bosé no ha dudado en solidarizarse con el concursante y afirmar en Instagram que se siente identificado con el hijo de la vedette.

bastante orgullosa estoy y estuve de defender durante todo el concurso a Nacho Palau, como lo estaré de Ángel Cristo. la gente que no ha vivido cosas similares a ellos, no saben lo que se siente #Supervivientes #ConexionHonduras1 pic.twitter.com/aGQeNZCYVh — 55 (@dnlamz) 11 de marzo de 2024

"Me siento identificado"

Nacho Palau ha vuelto a parecer de nuevo en las redes sociales. Desde que el pasado mes de diciembre acudiera a ¡De viernes! para hablar del cáncer que vuelve a padecer, el escultor había decidido mantenerse en un segundo plano. Sin embargo, ahora ha reaparecido para salir en defensa de Ángel Cristo Jr.

El joven se ha convertido en uno de los concursantes más polémicos de Supervivientes 2024 y actualmente se encuentra al borde de convertirse en el primer expulsado del reality. El programa apenas ha dado sus primeros pasos, pero lo cierto es que el hijo de Bárbara Rey no ha dejado de protagonizar todo tipo de enfrentamientos.

"Ángel no puede irse, a mí personalmente me gustaría tenerlo más tiempo en la isla porque me parece un tío muy franco y que todos se le están tirando al cuello", ha explicado. Por ello, como así ha querido dejar claro, tras haber vivido algo parecido, ha dejado claro su mensaje: "Tiene todo mi apoyo".

"Me siento identificado con la situación de Ángel. Se le está atacando por contar su verdad, que tienes que tener un par para contar. Y si todo el mundo está cuestionándote todo lo que haces es muy duro, pero me gusta ver que él puede aguantar el chaparrón. Eso espero, todo mi apoyo", ha escrito Palau, muy seguro de sus palabras.