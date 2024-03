Este lunes era el día en el que pensábamos que Ángel Cristo Jr. leería en directo la carta de perdón que su madre, Bárbara Rey, le ha hecho llegar a Supervivientes tras haber alcanzado un pacto con la Fiscalía declarándose culpable de un delito de alzamiento de bienes para evitar su entrada en prisión, disculpándose con su hijo por el problema legal en el que ha metido tanto a él como al resto de su familia cuando la única responsable fue ella por su adicción al juego, algo de lo que está muy arrepentida.

Una carta que Ángel, muy frío, se ha negado rotundamente a leer. “No necesito escuchar ninguna carta de mi madre. Lo siento muchísimo, no tengo nada que escuchar de mi madre”, explicaba. “Yo no sé con quién has hablado pero mi madre no está en este concurso y no va a entrar”, ha dicho Ángel.

Tras estas duras palabras, Sobera leía la carta de Bárbara Rey y volvía a conectar con su hijo que, visiblemente cabreado afirmaba “no sé cómo podéis dar cabida en este programa a una maltratadora infantil”.

Carlos Sobera no sabía dónde meterse y sin entrar en esas cuestiones ha querido seguir con el programa pero Ángel no estaba dispuesto a dejar pasar por alto esta situación. "No me gusta nada que me hayáis puesto una carta de mi madre, no me ha gustado, que sea la última vez, por favor" pedía a Carlos Sobera visiblemente molesto, dejando claro que a pesar de las durísimas condiciones en las que está en Supervivientes no ha cambiado de opinión respecto a su guerra familiar.

Qué dice la carta de Bárbara Rey

Estimado Ángel: Por medio de la presente carta te hago llegar mi más sentido disgusto por la situación que, por querer ayudarme, os he causado a ti como al resto de la familia y amigos. He querido durante el pleito aclarar que todo se hizo para protegerme sobre la grave adicción al juego, unido a una época muy difícil para todos que os hice pasar. Asimismo, siento que esta situación se haya prolongado tanto tiempo y que ahora podemos todos dar por finalizada"

"Quiero comunicarte que asumiré el pago de la multa que se te va a imponer como consecuencia de esa conformidad para evitar el perjuicio económico. No puede remediar todo lo pasado. Agradezco tu ayuda y paciencia. Recibe un fuerte abrazo y besos, María García García".

Las palabras de Bárbara Rey

Apenas una hora antes de que Ángel sentenciase a su madre de la peor manera posible y en directo ante millones de espectadores, Bárbara Rey reaparecía ante las cámaras de Europa Press y no ha dudado en desmarcarse de su propia carta de perdón a su hijo pocos días después de enviársela a Honduras, lo que nos lleva a pensar que tal y como se ha especulado, es un paso que ha dado tan solo porque así se lo han aconsejado sus abogados porque formaba parte del acuerdo al que ha llegado con la justicia.

"Yo de eso no hablo ya, gracias" ha reconocido cuando le hemos preguntado por su misiva a Ángel, asegurando que "no tengo nada que decirle" (refiriéndose a su hijo). "No voy a hablar más del tema, yo creo que ya se ha hablado suficiente y nada más. Muchas gracias" ha zanjado, dejando en el aire si la carta forma parte de su pacto con la Fiscalía como ha explicado su hija Sofía Cristo, o si la escribió por iniciativa propia para disculparse con el joven por el lío legal en el que le metió tanto a él como al resto de sus familiares.