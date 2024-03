Como el resto de los concursantes de Supervivientes 2024 Ángel Cristo Jr ya está en Honduras para comenzar su aventura el próximo 7 de marzo. Pero el hijo de Bárbara Rey ha tenido una salida un tanto abrupta, ya que horas antes de poner rumbo al “paraíso”, Ángel ha recibido un burofax de su madre y de su hermana, Sofía Cristo, donde le advierten de que "las manifestaciones que ha difundido sobre nuestras representadas, por ejemplo, ciertas difamaciones sobre unas supuestas fotografías de la Sra. García con terceras personas, son constitutivas de una grave vulneración de sus derechos fundamentales" y con ellas Ángel atentaría contra el derecho al honor y a la intimidad de su madre.

Desde que Ángel Cristo hablara en ‘De viernes’ sobre su vida y los escándalos que han rodeado su familia, ha perdido toda la relación con su padre y su hermana y ahora no quieren que siga hablando en Supervivientes. Pese a todo, Bárbara Rey ha explicado que "no son acciones legales. Mis abogadas han mandado un burofax pues, en fin, que evite ya el seguir hablando, pero nada. No hay ningún tipo de amenaza".

La respuesta de Ángel Cristo Jr

En unas imágenes inéditas de su vídeo de presentación para Supervivientes, Ángel Cristo explicaba que “voy a concursar en Supervivientes pero yo no voy a evadir ninguna conversación con nadie. Si me preguntan pues puedo hablar y tener un momento distendido con mis compañeros”.

“Supervivientes me viene muy bien para alejarme de todo lo que está sucediendo aquí, para hacer un reseteo mental”, explicaba Ángel, quien ha añadido que “cuando ha salido el rumor de que iba a Supervivientes ha habido de todo la gente que me quiere se ha volcado y luego otra gente que me subo al carro de los realitys. Yo desde que nazco estoy en las revistas”, zanjaba el hijo de Bárbara Rey.

Cómo será la supervivencia en Honduras

Ángel Cristo ha explicado que “soy de frío total, odio el calor, la arena y la sal. Soy muy competitivo, he hecho mucho deporte en mi vida y ya tengo muchos achaques en el cuerpo y en un momento dado puedo hacer un crujido”.

Sobre las inclemencias que puede encontrar en la isla, Ángel recuerda que “la época en la que viví en el circo había días en los que no había agua, no había luz… Intento mentalizarme para la lluvia, para el hambre, los insectos, los bichos… después de la tormenta sale el sol”.

“Yo voy a Supervivientes sin miedo a encontrarme a alguien. Yo intento llevarme bien con todo el mundo, hacer equipo y luego el que mejor lo haga y que más se lo merezca que siga”, ha explicado.

Ángel Cristo ha explicado que necesita mucha tranquilidad y que por eso ahora mismo la experiencia le viene muy bien. “Después de estar alejado y conseguir que la gente se olvidara de mi cara y ahora eso ha vuelto a cambiar y vuelve a reconocerme. No he hablado de la vida de mi familia, he hablado de mi vida, y eso incluye hablar de ciertos detalles”, ha concluido.

Por último, ha concluido que “Ana es la mujer más importante de mi vida y con la que quiero envejecer. Junto con mi hija es lo más importante de mi vida”.

Esta es la lista de concursantes confirmados para viajar a los Cayos Cochinos: