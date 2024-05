La fábrica de la tele, la productora de Sálvame, comienza una nueva etapa. Los creadores del formato más exitoso del Telecinco han puesto punto y final a su relación con Mediaset y ahora tienen las manos libres para crear nuevos formatos y ofrecérselos a otras cadenas y plataformas como ya hicieron con 'Sálvese quien pueda' tras el final de Sálvame el año pasado.

Óscar Cornejo y Adrián Madrid, impulsores de la productora, han accedido a que Mediaset se hiciera con el 100% de las acciones de la sociedad para concluir así la relación que tenían con ellos. De esta manera, se descartaba la otra opción que había sobre la mesa: disolver la compañía.

Su primer movimiento tras el acuerdo ha sido crear una nueva productora llamada "Fabricantes TV" y ponerse manos a la obra para anunciar sus nuevos proyectos, entre los que podría estar una versión renovada de su producto estrella.

Nuevo programa

'Ni que fuéramos' Sálvame' cada día va pareciéndose más a Sálvame. El nuevo programa del corazón que presenta Fabricante Studios sigue sumando colaboradores a la causa. María Patiño, Belén Esteban o Kiko Matamoros son algunos de los clásicos participantes que volverán en este nuevo formato que, además se presenta en una plataforma novedosa.

'Quikie' será el nuevo canal que va a sacar la productora y con el que pretenden relanzar uno de los programas más queridos de la televisión y que la gente más demandaba. Habrá que ver si el experimento funciona, pero por el momento, los implicados en el proyecto lo están esperando con nerviosismo y muchas ganas. También se esperan alguna que otra sorpresa y conocer el equipo entero de colaboradores. Precisamente, Belén Esteban dio nueva información acerca del programa que también contará con alguna que otra ausencia destacada como es el caso de Jorge Javier Vázquez. Debido a sus compromisos con Telecinco, el presentador no podrá participar en este nuevo proyecto, pero según afirman algunos de los implicados, está deseoso de que salga bien y tenga éxito.

También estará Carmen Borrego de una manera que vais a flipar. No os cuento más detalles porque si no me cortan la cabeza", explicaba la colaboradora.

La amenaza de Kiko Matamoros

El marido de Marta López Álamo va a ser otro de los protagonistas del espacio. Matamoros se ha mostrado muy activo en sus redes sociales apoyando a su hija Laura en Supervivientes y pidiendo la colaboración de la audiencia para salvarla en las galas u optar por su repesca.

Ahora, ya en su propio terreno, Kiko ha publicado un enigmático mensaje sobre lo que nos está por llegar con el nuevo programa en el que va a colaborar.

"A partir del día 16 me voy a quedar a gusto. NO ME VOY A CALLAR NADA. Estoy loco por contar todo lo que se ha cocido dentro y fuera de ls platós de @Supervivientes y el comportamiento de colaboradores y presentadores de los programas de @telecincoes . Avisados estáis todos".