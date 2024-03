Ángel Cristo se está convirtiendo en uno de los grandes protagonistas de este intensísimo arranque de Supervivientes 2024. Demostrando una "sangre fría" para discutir con todos sus compañeros sin pestañear ni molestarse siquiera en alzar la voz -Carmen Borrego le ha definido incluso como un "psicópata" por su actitud- el hijo de Bárbara Rey no ha perdido ninguna oportundidad de atacar a la vedette en la semana que llevamos de concurso.

Este lunes, durante la gala de 'Tierra de Nadie', Carlos Sobera intentó que Ángel leyese la carta de disculpas que su madre le envió tras llegar a un pacto con la Fiscalía por el que se ha declarado culpable del delito de alzamiento de bienes a cambio de evitar su entrada en prisión. Una misiva que su novia Ana Herminia aseguró ya había leído, pero de la que el hijo del domador no quiso escuchar ni siquiera una línea.

Muy enfadado, Ángel acusaba a su madre de ser una "maltratadora infantil" y dejaba claro al programa que no pensaba "consentir" que se le volviese a hacer una 'encerrona' así con Bárbara como protagonista. "No voy a participar en esto. Yo no necesito escuchar ninguna carta de mi madre. No me gusta nada lo que me hayáis puesto una carta de mi madre. Y os lo debo hacer saber, y es lo que pienso. Que sea la última vez, por favor" estallaba en directo.

La respuesta de Bárbara Rey a su hijo

Un momento muy tenso al que Bárbara no ha dudado en responder con contundencia: "Fue un teatro, lo que vio ayer por parte de su hijo fue un auténtico show y no se cree toda esta negativa y este teatro" han revelado en 'TardeAR' después de hablar con la artista, que ha querido dejar claro que la carta la ha escrito "con su puño y letra" aunque la hayan enviado sus abogados.

Y en ella asegura que dice "lo que siente", porque sabe que "se ha equivocado con su hijo" al implicarle en el presunto delito de alzamiento de bienes al poner propiedades a su nombre para no hacer frente al pago de una deuda de más de 140.000 euros con Hacienda en 2011.

Además, la artista cree que Ángel, que está "influenciado por su pareja", llevaba pensando tiempo cómo hacerle daño y ha encontrado en el reality de Mediaset el modo perfecto para atacarla.

Una Bárbara que se ha mostrado mucho más escueta en palabras ante las cámaras de Europa Press, afirmando rotunda que no piensa decir nada de la negativa de su hijo a leer su carta en 'Supervivientes'. "Te agradezco eternamente que estés aquí pero no voy a hablar del tema" ha zanjado, dejando en el aire qué le parece la defensa de Chelo García Cortés, que ha asegurado que como madre no se le puede poner un pero y ahora vamos a conocer la verdadera cara de Ángel.