Tierra de nadie, el programa de Supervivientes que presenta Carlos Sobera no pudo ayer estar más movido. Este reality es extremo y está claro que los concursantes viven en condiciones muy duras pero ayer pasó de todo en directo.

Zayra Gutiérrez tuvo que ser evacuada del concurso de forma urgente debido a un fuerte dolor en su espalda que se hizo en la prueba semanal del día anterior. En esta prueba, la hija de Guti y Arantxa de Benito o tenían que cargar unas pesadas piezas de madera para poder formar un rompecabezas y parece que ahí tocó su ciática. De momento, la superviviente estará en una habitación, en observación por el cuerpo médico del programa, que decidirá el jueves si puede seguir en el concurso o no.

Ángel Cristo se niega a participar en la prueba

Después de menos de una semana de supervivencia los concursantes empiezan a notar la merma física en sus cuerpos. En el programa se ponía en marcha una de las pruebas más míticas, en la que dos concursantes, atados por un arnés, deben tirar para colocar la bandera en su zona y así ganar un punto. Pero Ángel Cristo se negaba a participar.

"No voy a participar en el juego. No voy a hacerlo. Después de ver los latigazos que uno sufre en las lumbares, yo tengo una enfermedad y no puedo correr el riesgo de recibir ese latigazo en la cadera. Lo siento mucho", decía Ángel, que explicaba que sufre de una enfermedad que se llama Espondilitis anquilosante y tiene los dos meniscos operados.

Carlos Sobera le recordaba la naturaleza desafiante de las pruebas en Supervivientes:”Antes de venir sabías que te tenías que enfrentar a esto”. Ángel afirmaba que así era pero que al observar la prueba en directo había reconsiderado su decisión.

Las explicaciones de Supervivientes

A la vuelta de publicidad, Laura Madrueño daba las explicaciones detalladas de cómo se había producido el abandono del hijo de Bárbara Rey. Y es que antes del inicio de la prueba se le explicó a todos los concursantes en qué consistía y fueron ellos mismos los que decidieron qué parejas se iban a formar.

En este punto Ángel Cristo no mostró su oposición a participar, pero sí en el momento de competir y cuando su equipo iba perdiendo la prueba por 0 a 3. En este sentido, Madrueño también destacaba la participación de otros concursantes con historiales de lesiones de espalda, como Arantxa del Sol, quienes sí participaron.

Finalmente, a pesar de los esfuerzos del equipo de Playa Olimpo, fue Playa Condena quien se llevó la victoria en esta reñida prueba. La competencia demostró ser extremadamente desafiante, y los participantes mostraron su determinación y deseo de superar cada obstáculo, evidenciando el espíritu combativo que caracteriza a Supervivientes.

El enfado de Ángel Cristo

Pero la noche no acabó ahí para Ángel Cristo y no fue a mejor. Después de medirse en el puente de las emociones con Carmen Borrego tras su tremenda bronca días antes, el hijo de Bárbara Rey conectaba en directo con Carlos Sobera.

Puesto que el día anterior había sido su cumpleaños, el presentador quería hacerle llegar un regalo en forma de carta de su madre. En ella Bárbara Rey se disculpaba con su hijo por un problema judicial al que ella había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para exonerar a sus hijos.

Ángel Cristo se negó a escuchar la carta de su madre y se mostró muy enfadado por la organización del concurso. Sólo el hecho de habérselo propuesto ya enfadó al empresario que pidió que no se volviera a repetir.