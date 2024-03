Si hay una pareja que ha tenido altibajos en su relación, esa ha sido la de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez. Los canarios rompieron, volvieron, tuvieron un hijo, se acusaron mutuamente de cosas muy feas sobre su pequeño, volvieron, más rumores de infidelidad y finalmente se casaron en 2022. Y hasta ahí parece que todo ha ido bien.

Ahora Aurah ha decidido entrar en Supervivientes y su marido le está brindando todo su apoyo. De hecho, la canaria fue una de las concursantes nominadas para salir este jueves junto a Ángel Cristo, Lorena Morlote y Arantxa del Sol. Jesé no dudó en tirar de sus redes sociales y pedir la salvación de su mujer, incluso explicó cómo votar de forma gratuita a través de la app de Mitele. Y lo consiguió. Aurah se salvó el domingo de la salvación.

"Estás concursando de 10, bebé, eres una súper campeona", fue uno de los mensajes que escribió Jesé para apoyar a Aurah, que lo cierto es que lo está dando todo en las pruebas y ya ha tenido sus primeros conflictos en la isla, en concreto con Rocío Madrid.

Amor Romeira, la fuente

Pero claro, lo de que Jesé esté “solo” en Canarias está generando mucha expectación y una de las personas que más información ha tenido siempre sobre esta pareja ha sido la ex concursante de Gran Hermano Amor Romeira.

Amor y Aurah fueron amigas pero dejaron de serlo en 2021 y pese a ellos la colaboradora de televisión parece que tiene muy buenos contactos en el entorno de Jesé. Por ello sus seguidores no han duda en preguntarle cómo está llevando el futbolista la ausencia de su mujer, y si “le está haciendo un seguimiento” al futbolista.

“Me encanta está pregunta” decía Amor a lo que añadía que Jesé "se está portando bien", negando tener conocimiento sobre posibles infidelidades de Jesé hacia la ex participante de 'Mujeres y hombres y viceversa' durante este periodo de separación. "Que no cunda el pánico, de momento no ha habido ninguna villa y no ha habido ninguna fiesta, Jesé está ahora en su casita", afirmó Romeira, destacando además el deseo de Jesé por ver a Aurah superar su primera nominación en Supervivientes.

La alusión a las villas y fiestas se refieren a un episodio de infidelidad que vivió la pareja y que fue de lo más comentado porque salió a la luz un vídeo de Aurah en la que se la veía completamente fuera de sí. La cuestión fue que Jesé cogió un vuelo privado desde París para ir al cumpleaños de su pareja y sólo un día después le pillaron siéndole infiel con otra chica llamada Rocío Amar. Aurah no dudó en plantarse en la villa y pedirle explicaciones a Jesé.

Amor ya explicó que Jesé está encantado con que Aurah vuelva a televisión y apoyaba que volviera a trabajar y a ganar dinero.

En la cuenta de Instagram del futbolista hemos podido ver el día a día de sus entrenamientos y cómo lleva a su pequeño Nyam al colegio.