Era de las reacciones más esperadas y no ha tardado en llegar. En la noche del lunes Anita Matamoros estaba viendo ‘Tierra de nadie’, el programa de Supervivientes presentado por Carlos Sobera y mostró su claro apoyo a una de las concursantes. Y no, no fue a su hermana Laura Matamoros.

Anita Matamoros es hija de Kiko Matamoros y Makoke, por lo tanto, hermana de Laura Matamoros, que se ha convertido en nueva concursante del reality junto a Kiko Jiménez. Pero la entrada de Laura en el concurso no ha estado exenta de polémica ya que cuando la influencer iba a saltar del helicóptero pronunciaba unas duras y sorprendentes palabras: "También se lo dedicaré a una persona que sé que está en el plató y que está muriéndose de envidia por no poder hacer este salto. ¡Makoke a la calle!". No sabemos cómo le habrán sentado estas palabras sobre su madre a Anita pero parece que no muy bien, ya que Makoke, que se encontraba en directo en el plató viendo el salto de Laura, se ponía a llorar tras ver estas imágenes. Anita y Laura tienen una excelente relación en su vida diaria y no es raro verla en sus redes sociales compartiendo tiempo juntas. Así que imaginamos que no le habrán sentado del todo bien. ¿A quién apoya Anita Matamoros? Lo que sí sabemos es que la hija de Makoke está siguiendo el concurso ya que hace unos días colgaba un storie animando a su amiga Zayra Gutiérrez. Una amistad que podría venir de la que ya comparten sus madres, Arantxa de Benito y Makoke. Pero Anita no sólo apoya a Zayra, si no que el pasado lunes compartía un vídeo donde se la oye animando a Miri Pérez-Cabrero: "Yujuuuu, mi amor, qué bien lo estás haciendo, la más luchadora". De momento no ha habido más apoyo ni ánimo para ningún concursante más, ni para su hermana. Laura Matamoros, sin apoyo Ni su hermana Anita, ni su hermano Diego, ni su padre. Laura Matamoros parece no estar consiguiendo que su mediática familia le apoye en esta nueva aventura en Supervivientes. Te puede interesar: Televisión Ángel Cristo contra la organización de Supervivientes: se niega a participar en una prueba Televisión La nuera de Isabel Pantoja regresa por todo lo alto a Telecinco tras tres años con un nuevo trabajo: Supervivientes Televisión Ángel Cristo estalla en Supervivientes y acusa a Bárbara Rey de maltrato infantil Televisión Última hora sobre el abandono de Carmen Borrego de Supervivientes: sufre un desmayo Ya hemos dicho que su hermana no ha compartido ninguna imagen de ella en el concurso, pero tampoco Diego, quien comparte también su día a día en redes sociales. Quizá su ruptura sentimental con Marta Riumbau le tiene en un mal momento, pero parece que, de momento, no está viendo el programa. Lo mismo el padre de Laura. Kiko Matamoros se encuentra con su mujer, Marta López-Álamo, de viaje en Dubai y tampoco ha tenido tiempo de mandarle apoyo a su hija para el concurso de supervivencia.