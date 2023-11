Para nostálgicos y los no tan nostálgicos: ‘El otro lado’, que Berto Romero ha traído a Movistar Plus+ refleja la cara del misterio y el periodismo de “lo oculto” que han caracterizado la televisión y las revistas especializados en lo que no se ve.

La miniserie es un ejercicio de humor que, además, cuenta con los recursos más clásicos (y muy bien traídos) del género de terror de la mano de un periodista de misterio “fracasado”, un personaje con sus propios fantasmas (y ahí estará Buenafuente para atestiguarlo) que, tras un intento de suicidio fallido (y sorprendentemente cómico) se ve envuelto en el caso que puede catapultarlo… o no. Con críticas mordaces y oportunas (esos presentadores de misterio de extremo “centro”…), referencias cinematográficas muy clásicas dentro de un contexto tan clásico como una comunidad de vecinos que bien podría ubicarse en cualquier lugar. ‘El otro lado’ rescata la cultura del terror española a través de referencias a publicaciones como “Más allá”, personajes ya casi arquetípicos como Jiménez del Oso y otros mucho más actuales como Cuarto Milenio y su conductor, Iker Jiménez. Aprovecha ya la serie, desde un principio, para descargar una férrea crítica sobre la politización de muchos discursos en una discusión de bar que, en la serie, se da en un contexto “fantasmal” y bien refleja los fantasmas de la sociedad actual en cualquier cafetería a hora punta. Con unos capítulos que duran lo mínimo para que necesites poner el siguiente de la miniserie de seis capítulos, ‘El otro lado’ es una buena opción para disfrutar de una maratón o un hacer una pausa de esas de “no pensar” que, por otro lado, aportan mucho. Tráiler de ‘El otro lado’ y dónde ver la serie La miniserie está ya disponible en Movistar Plus+ a través de suscripción.