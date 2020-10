La guerra comercial de EEUU

En la década de 1980, las guerras entre EEUU y la URSS en pos de la supremacía mundial se realizaban a través de países terceros interpuestos: Afganistán, Nicaragua, Angola, El Salvador… Ahora entre EEUU y China, son interpuestas también pero no a través de países sino de empresas. Se trata de complejas partidas de ajedrez cuyo objetivo es impedir acceso a los mercados globales. Así ya no se habla de países sino de Huawei, ZTE, Tencent, Alibaba, TikTok…Estas compañías se convirtieron en campeones nacionales cuando China comprendió, que si no las apoyaba, dependería siempre de la tecnología de Occidente. Están en acelerado crecimiento por todo el mundo, especialmente el desarrollado, pero dependen en parte de los semiconductores y la tecnología punta americana. Al mismo tiempo, los competitivos precios de los componentes chinos son vitales para las empresas americanas Apple, Google, Amazon o Microsoft, punta de lanza de EEUU y mayores empresas del mundo, que han rebasado en valor a las grandes petroleras en solo una década.