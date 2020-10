Nazismo versus catolicismo

En los tiempos de la II República, entre los sectores más extremistas de la izquierda era habitual llamar fascista a quien no pensara como ellos lo mismo que pandorgo a todo conservador católico practicante, tal vez por considerarlo gordo y bien alimentado. Este último término cayó en el olvido, pero no el primero cuyo significado se ha ampliado de tal manera que, observando comportamientos de quienes se llaman antifascistas, no existe ningún problema en denominar fascistas de izquierdas a aquellos que desde el extremo opuesto adoptan similares actitudes a las que condenan. Y que conste que la expresión fue acuñada en los años sesenta por el filósofo alemán Jürgen Habermas.