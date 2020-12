El espíritu de las Navidades

Mi intención es felicitarles la Navidad. Sí, esta Navidad, la de 2020. Es que soy muy atrevido. Sin embargo, me lo estoy pensando porque seguro que hay alguno que me suelta aquello de “y tú más”, Como le pasó el otro día al presidente Pedro Sánchez en el Congreso cuando se encontró con la réplica de Pablo Casado, el líder de la oposición, recordándole el origen religioso de la celebración, por si Sánchez pretendía apropiarse la Navidad. Al fin y al cabo, Navidad es Natividad, o sea las fechas de conmemoración del nacimiento de Jesús de Nazaret, pero ya les digo no me atrevo. He pensado que mejor me sumo a la legión celestial y entono aquello de “paz en la tierra a los hombres de buena voluntad” (Lc. 2,14). Entre la legión uno puede camuflarse, aunque no sea precisamente un ángel, pero me gusta eso de paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Buena voluntad es lo que todo ser humano tiene o puede ofrecer al margen de sus circunstancias personales, y aunque estemos todavía en el 2020. Por si acaso algún Casado me dice que la traducción es “paz en la tierra a los hombres que ama el Señor”. Para puntilloso yo; habría que decir “... a los hombres y mujeres de buena voluntad”. Ahora saltarán los abascales contra el feminismo supremacista. Hay navidades pasadas y muy pasadas.