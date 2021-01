Washington: una opinión apresurada

Provocar este choque de legitimidades es, en sí, un golpe de Estado. Trump ha dado un golpe de Estado. No podemos imaginar esos golpes a la antigua, controlando instituciones y poniéndose a fusilar adversarios y haciendo funcionar una fábrica de leyes. Ahora se trata de corroer el sistema, a ser posible en nombre de la libertad, la democracia y la Constitución. Y de generar una anomia en la que la venganza frente a las élites -todas igualadas sin que medie la crítica- sea compatible con favorecer a poderes económicos e ideológicos incrustados en las grietas de un mundo que se desmorona . Un paisaje en el que los demócratas no acertemos a suturar las heridas de la globalización, la digitalización salvaje o la robotización sin contemplaciones. Trump ha intentado hacer inviable la prosecución de la democracia conocida. Él, el que siempre gana, ha liderado el golpe de los perdedores, de los desgraciados, de los lumpendesesperados. No creamos que para ello precisa de la mentira: Hitler pensaba sinceramente que los judíos destruían todo. Trump miente, pero cuando se miente a sí mismo hace más daño con su sinceridad.

Será difícil que pueda hacerse, pero Trump debería ser expulsado, enjuiciado y condenado. Es una esperanza para recordar que sólo enfrentándose a casos como este con toda decisión la legalidad conforma el rostro visible y estimable de la legitimidad. Y esto ayuda aquí. Es revelador la renuencia de la derecha española para condenar sin paliativos este insulto. Menos mal que Casado no pasó la noche del 23-F en la Carrera de San Jerónimo. Lo más grave es no entender la complejidad subyacente y quedarse en la anécdota. También por una parte de la izquierda, cómodos en ver el destino como el país de los buenos y de los malos y de ver que los malos son unos imbéciles disfrazados de vikingos o vaya usted a saber de qué.