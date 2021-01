Referentes

Y hoy tocaremos un tema próximo. Porque en la era de la Información en que vivimos, nos damos cuenta de que esta inflación nos trae mucho más ruido que música.

Las redes sociales están llenas de opiniones y escasean las noticias. Y muchos de los influyentes no son más que indocumentados ambiciosos con ganas de vivir del cuento. Sí, cierto, eso ha sucedido desde siempre, pero ahora los medios le dan más visibilidad. Veamos algún caso real.

Hay un tipo que dirige una revista que afirma cosas como:

-El covid-19 fue creado por manipulación genética en laboratorio.

-No está demostrada la existencia del coronavirus

-Las cifras de muertos y contagiados son un cuento chino

-El test PCR es una bazofia

-Ninguna vacuna ha demostrado jamás la eficacia que oficialmente se les atribuye

-Y la pandemia es en realidad una farsa orquestada para implantar el Nuevo Orden Mundial.

Bueno, quizá si el Sr. Campoy se hubiera dado una vuelta por los hospitales de cualquier país del mundo cambiaría de opinión. Pero no estropeemos el negocio: Con esta argumentación, su revista Discovery DSalud factura 475.000 euros anuales.

Pero su atrevimiento no queda en eso, que va… El tal Campoy niega que exista el virus del HIV, el del Ébola y afirma que la quimioterapia no solo no cura el cáncer, sino que puede provocarlo incluso.

Hay más. Este santo varón ha publicado dos libros sobre el Cáncer: “Cáncer: qué es, qué lo causa y cómo tratarlo I y II”, al módico precio de 45 euros, donde afirma, entro otras lindezas, que "no hay ningún producto quimioterápico usado por los oncólogos que cure el cáncer" y que "se está ocultando que existen tratamientos alternativos que sí han demostrado eficacia".

Pero no sólo de cáncer se enriquece este prócer de la Ciencia. En modo alguno. Afirma que el cambio climático es una farsa, que las radiaciones electromagnéticas de las tecnologías 4G y 5G pueden alterar gravemente el organismo y que él puede superar la “esclerosis” con una simple dieta. Claro que para eso sería muy conveniente comprar otro de sus libros, “La dieta definitiva” donde expone "el método para adelgazar más eficaz del mundo".

Pero, aunque parezca increíble, aún hay más: En su libro 'Entrevista a un extraterrestre: Geenom' el señor Campoy departe con un alienígena, que le revela el origen mental de las enfermedades como el cáncer, que se puede curar eliminando sentimientos como el rencor o la envidia de nuestras vidas.

¡¡¡Ele tus riles matariles!!!!!

Pero no estamos hablando de un caso aislado, ¡en modo alguno!

El 1 de junio de 1981 Luz Amparo Cuevas aseguró haber visto a la virgen María en el Escorial. Estas apariciones se repitieron hasta 376 veces, y la propia virgen le pidió a Amparo que construyera en aquel lugar una capilla para que pudiera venir gente de todo el mundo. Lo hizo, y además fundó la Fundación Pía Autónoma Virgen de los Dolores y la Asociación Pública de Fieles y Reparadores de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, que cuenta con más de 132 propiedades​ y un patrimonio valorado en bastantes millones de euros.

Y hay muchos más ejemplos.

¿Por qué sucede esto?

Seguramente hay varios ingredientes: Ambición de unos, desconocimiento de otros, y, sobre todo, necesidad de creer. Sí, porque el humano necesita referentes en los que creer, pilares sólidos sobre los que orientarse que le sirvan de guía en el camino de la vida. Y ahora que existe tanta y tan contradictoria información, en todos los ámbitos, aún resulta más necesario contar con relatos certificados que nos ayuden a separar las verdades de los intereses.

¿Qué hacemos entonces?

Es cierto que nuestra época es la era de la información, pero no es menos cierto que también ha proliferado el descreimiento. Y por todo esto urge encontrar referentes sólidos y fiables.

Por eso le propongo: Dedique un poco de su tiempo y su energía en conocer aquellos medios de los que usted se fía. Al fin y al cabo, ellos van a ser los que le guíen durante mucho, mucho tiempo…

Intente desarrollar el llamado “pensamiento crítico”, proceso por el que se llega a adoptar una postura razonable y justificada sobre un tema, que evitan los prejuicios cognitivos, identifica y caracteriza los argumentos, evalúa las fuentes de información y, finalmente, valora los argumentos.

Ese sí parece un buen objetivo para 2021.