Ellos se lavan las manos

Un tutor en un centro de secundaria viene a ser como una segunda mamá o como un padre putativo que velan por que sus tutorados tengan las condiciones, la actitud, el compromiso y herramientas emocionales adecuadas para que todos, todo el grupo, pueda desempeñar su trabajo, que es aprender en las condiciones más idóneas posibles. Además de servir como medio de comunicación entre padres biológicos y el equipo educativo de sus criaturas, el tutor dedica buena parte de su tiempo a resolver cuestiones disciplinarias, muchas de ellas relacionadas con el hecho de trabajar en grupo. Muchos alumnos, guiados por su egocentrismo, propio de un adolescente, no entienden que una mala actitud, un mal comportamiento en el aula, condicionará el aprendizaje de todos sus compañeros y no para bien precisamente.

Les cuento todo esto porque hace ya mucho tiempo que me di cuenta de que las charlas, reprimendas o broncas a todo el grupo por el mal comportamiento de algunos, no funcionan. Los que infringen las normas, los que tienen malas conductas, sin darse por aludidos, se esconden tras el mismo grupo al que su modo de actuar perjudica. Mientras los que cumplen con las reglas establecidas, con sus obligaciones, pronto se cansan de tanta disputa, discusiones y de tanta pelotera que lo único que hacen es interrumpir el buen funcionamiento y el “buen rollo” del grupo con el tutor. Me funciona mejor tratar los problemas de conductas disruptivas de forma individual. Me gusta felicitar a los que cumplen con sus obligaciones, mejor a todo el grupo, y si no es posible, de forma individual. Al mismo tiempo también tengo que recriminar a los que no cumplen con las normas por su falta de empatía, su falta de solidaridad y la falta de respeto hacia sus compañeros y hacia su lugar de trabajo. Con estos últimos, si las charlas no funcionan, habrá que recurrir a los reglamentos de régimen interno de los centros para sancionar a los chicos y chicas, que sistemáticamente y sin atender a razones, rompen o enturbian el desarrollo del trabajo de sus compañeros de curso. No pretendo, fuera de mi aula,