Desafortunado guion

La gala, que hasta esos momentos había resultado rarísima, incómoda, algo surrealista y en absoluto fluida ni cómoda, encontró en ese instante esa magia que le estaba faltando. Y todos los que estábamos en casa conectamos, ahora sí, con el Palacio de Congresos de Madrid.

Pero hete aquí que llegó el guion para fastidiarlo todo. Tocaba scketch. Y scketch del malo. La pareja de humoristas no tenía culpa de nada. Pero daba la impresión de que no sabían dónde meterse. Fue uno de los momentos más incómodos de la televisión reciente. En esos instantes hubiese venido al pelo un In memoriam, con las imágenes de todos los grandes del cine que se han ido este año, el último Gerardo Malla. Pero el guion jugó una muy mala pasada.

Hablando de situaciones surrealistas, incalificable fue la de la deportista Theresa Zabell, toda enjoyada, en plan Rastrillo de la Caridad, presentando el premio en la categoría de Mejor Documental, con El Drogas, Cartas mojadas y El año del descubrimiento de candidatos. ¡Si ella supiera de qué van…!