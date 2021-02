Entrevistas mínimas

Las entrevistas de Página 2 estarían muy bien, si no fuese por que duran bastante menos que cualquiera de las pausas del Sálvame. Los editores del programa de libros han querido darle un toque tan modernos que van troceando las secciones, corte aquí y corte allá, de manera que el resultado es una modernez muy amanerada en la que, si te descuidas, apenas ves al entrevistado semanal. Menos mal que éste ya se cuida, en connivencia con el presentador, en situar un par de cargas de profundidad a lo largo de la conversación, para que calen a modo de mensaje en el espectador, que si no está muy atento a la jugada puede ver cómo el programa se le escapa crudo ante su mirada. Es triste que para cumplir 515 entregas haya que jugar de esta manera con la liviandad. O eres blando o no eres.