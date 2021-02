Noticias del gran mundo

Veo un reclamo de este porte danzando por ahí y me cuesta lo suyo pasar de largo. La historia la comanda Tom Hanks, que ha hecho de astronauta, de Crusoe, de Forrest... y que, pese a no tener demasiada pinta de John Wayne, se calza un western. Y sí, a la primera de turno queda patente que los periódicos forman parte del hilo conductor. Con la trama en ebullición a consecuencia de la guerra de Secesión, la tinta corre entre un porrón de revueltas cruentas. O sea como hoy en el territorio editorial me refiero.

El prota se gana la vida leyendo las noticias más destacadas de una pila de cabeceras por pueblos de mala muerte en los que, ávidos de información, los esforzados pobladores contribuyen con diez centavos, algo que en la actualidad a multitud de coetáneos les parece inconcebible apoquinar por ello. Ya ven que, no en todas las facetas, el Lejano Oeste reaccionaba de modo más incivilizado. La cuestión es que lo primero que lee el excombatiente son los diarios locales y el numeroso grupo de asistentes recibe alborozado el anuncio de que la Junta de Ferrocarriles del Pacífico ha dado el okey a que las líneas de Misuri, Fort Scott y el Golfo se fusiones en un tramo que irá de la frontera de Kansas hasta Galveston, Texas, siendo el primero en cruzar la reserva india. En pleno siglo XXI, este medio sigue sacando a la luz conexiones de cercanías que no tienen nada que envidiar a las de la época aquella.

A continuación el capitán anuncia que va a ofrecer las noticias federales y una ola de murmullos inunda el recinto. «A ver, el presidente Grant...». «¡Que se vaya al infierno!» La gran mayoría de asistentes pone fino a los mandatarios salidos de la confrontación, los ánimos se van caldeando volviéndose ya todo el auditorio hacia los guardias que vigilan la concentración y los paganos de la visión de conjunto que les ha acercado el lector se muestran contrarios a las enmiendas anunciadas al grito de que «no hacen más que zurrar a los sureños». Como para decirles que toca posicionarse sobre lo de Catalunya.