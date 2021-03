Pero por otro lado, Oriol Junqueras está dedicando todas las entrevistas desde las elecciones a demonizar el PSC. Sí, digo bien. No lo está criticando. Lo está demonizando usando argumentos discutibles y de poco nivel. Repite mecánicamente una retahíla de agrias acusaciones contra el PSC, en todas y cada una de las entrevistas que ha brindado recientemente.

Estoy desconcertado porque no me explico la razón. Junqueras me debe de llamar tapándose la nariz, pensando que puedo votar a un partido tan malvado como él lo pinta.

Como he consignado en esta columna algunas veces, Junqueras se ha distinguido por dar datos inciertos sobre su gestión en Sant Vicenç dels Horts, sobre el beneficio económico que generaría la independencia y sobre el derecho a la autodeterminación.

Pero lo que verdaderamente me preocupa es lo que está diciendo ahora sobre el PSC. Como le dijo Jordi Évole en la entrevista que le hizo, son manifestaciones que revelan un gran rencor. Son acusaciones que destilan la inquina de las que se hacen entre sí los partidos balcánicos de diferentes religiones.

¿De verdad se cree Oriol Junqueras que hay alguien en el PSC que se alegra de verle en la cárcel? Si es así, se equivoca tanto como cuando decía que su victoria en Sant Vicenç dels Horts era la prueba de que en Catalunya podría ganar el independentismo. El PSC le ganó la alcaldía a ERC en las últimas elecciones y el pasado 14 de febrero le volvió a ganar. ¿Cree Oriol Junqueras que en la ciudad de la que fue alcalde la gente ha dado la victoria a personas que lo quieren ver en la cárcel?

¿Por qué les dice ahora a los empresarios que es el PSC el que no quiere hablar con Esquerra? ¿De verdad vale la pena, Oriol?