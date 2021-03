La moción era un mitin

El líder del PSOE, por querer tener razón, la perdía a cada párrafo de su discurso, pues todas sus imputaciones resultaban supuestos o generalidades. Parecía partir de la idea de que todos sus oyentes pensaban con su propia lógica No es posible denunciar a los tránsfugas de Ciudadanos a la vez que se confía en ganar la moción de censura con la colaboración de los tránsfugas de Vox. No es posible basar una moción de censura en la corrupción del PP sin que éste tenga un solo caso judicial abierto mientras el partido que acusa al Gobierno de corrupción tiene a tres de sus principales dirigentes imputados, empezando por su propio secretario general y portavoz en el debate de ayer. No es posible denunciar la existencia de maletines para condicionar el voto de los concejales de Cs en el ayuntamiento de Murcia sin aportar una sola prueba o un mínimo indicio. No es posible asegurar que existe un pacto entre el líder regional de Vox, Antelo, y el presidente de la Comunidad, López Miras, para convocar elecciones anticipadas en octubre si no se expone un mínimo indicio que ofrezca un resquicio de credibilidad sobre el asunto. No es posible basar una moción de censura en la corrupción del PP si los casos a que se alude pertenecen a la gestión de Gobiernos anteriores a la gestión de López Miras y se mezclan los pendientes de resolución con los que han sido archivados.