Concesión del servicio de transporte urbano

En acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Alicante, de fecha 27 de junio de 1969, se aprobó por unanimidad, la adjudicación del servicio de transporte urbano colectivo de viajeros en la ciudad, a favor de la mercantil “Marco y Sánchez Transportes Urbanos, S.A.”, con una duración de cincuenta años. Hay que hacer constar que en esas fechas se requería un 1uorum o voto conforme de los dos tercios del número de concejales que constituían la corporación.

A fecha de hoy, y ya transcurrido el periodo de concesión, marzo de 2021, y tras 51 años y 8 meses de la contrata, no ha sido capaz, el equipo de Gobierno de esta corporación, el haber renovado la contrata que nos posibilita ofrecer un servicio básico en la movilidad de nuestros conciudadanos.

El anterior concejal de Transporte, Fernando Marcos, tenía orientados los tiempos para que, llegado el plazo, julio de 2019, se pudiese renovar sin más contratiempos. El problema fue que cuando se tuvo que nombrar un nuevo alcalde o alcaldesa, y debido al voto de la tránsfuga Nerea Belmonte, se fue todo al traste y el señor Barcala accedió al sillón de la alcaldía de manera imprevista para todos, incluso para él. Todo el trabajo que Fernando Marcos había iniciado no sirvió para nada, el equipo de gobierno que Barcala nombró, hizo lo que estaba terminantemente prohibido, adjudicar el estudio externo sobre cómo debía elaborarse la nueva contrata a un gabinete en el que uno de sus miembros tenía intereses en la actual adjudicataria.

Tras esta anomalía se tuvo que reiniciar otra contratación para elaborar ese estudio externo. Esto hizo que no se llegara en tiempo a la renovación de la contrata y se tuviese que prorrogar la concesión dos años más; con el consiguiente perjuicio para los vecinos y usuarios de las diferentes líneas en funcionamiento, cuyos trayectos y frecuencias no satisfacen a la mayoría. Además de no posibilitar la incorporación de un servicio tan reclamado, como es el transporte a la demanda para quien reside en nuestras partidas rurales.

Como se ha dicho anteriormente, en estas fechas, próximas a vencer el plazo de prorroga excepcional, el responsable de la concejalía, Manuel Villar, ya ha anunciado que no se va a llegar a tiempo para poder licitar la nueva contrata. ¿Se puede ser tan incompetente? ¿Se puede ser tan irresponsable? No me gustaría que se escudase en la labor que han desarrollado los funcionarios del departamento de Transportes, no quisiera que la responsabilidad política del señor Villar quedase en quien no la tiene.

De esta contrata tan importante para nuestra ciudad, solo se ha hablado en la Comisión de Servicios, únicamente para decidir si la gestión debía ser pública o privada, sin entrar a debatir las condiciones y como realizar el servicio, se vistió al santo antes de tenerlo. Salió aprobado por la mayoría del equipo de gobierno y la inestimable ayuda de VOX, con los votos en contra a la gestión del servicio de naturaleza privada de los partidos progresistas.

El 2 de febrero del presente año 2021, solicité por Registro la constitución de la “Comisión no permanente o Específica para el control y seguimiento del proceso de renovación del Servicio de Autobús Urbano”. Por mayoría en sesión plenaria de fecha 30 de enero de 2020 se aprobó su constitución para saber de los avances que en esta materia se presentaran. Esta solicitud se hizo porque el concejal Villar, sin informar al resto de la corporación del estudio externo que ya estaba elaborado y se había recibido por parte de la corporación, como pudimos ver en a través de diferentes medios de comunicación, sin que los grupos políticos municipales constancia alguna.

De esa petición no se ha tenido contestación, no sabemos qué dice el estudio, no sabemos si va a transformarse la red de líneas, si se van a ampliar los recorridos, los tipos de autobuses que circularán por nuestras calles, si serán más ecológicos y menos contaminantes. Tenemos un futuro muy cercano para poder financiar el Ayuntamiento de nuestra ciudad, con la ayuda de los fondos europeos, proyectos encaminados a la movilidad y el transporte urbano. No debemos desaprovechar esta ocasión única.

¿Será capaz, como ya ha ocurrido anteriormente, el señor Barcala, de no utilizar estos fondos por su incompetencia?