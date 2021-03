El amigo bibliotecario

Con la salud mental no se juega. Hablamos mucho de ella, pero no nos engañemos. No habrá dinero a medio ni a largo plazo para ser atendida como se merece por la Seguridad Social. Sin listas de espera, para que sea eficaz. Con cercanía y continuidad.

El parón de la pandemia, que ha paralizado parte de nuestras relaciones, es una oportunidad para retomarlas, abandonando progresivamente la excesiva dependencia que sufrimos a las pantallas. Hay que regresar a la conversación.

Más allá del círculo de confianza de cada uno, ese que nunca te va a fallar es importante contar con esas otras personas habituales cuya relación es más profesional, en la cafetería, en el banco o en la tienda, pero que te hacen la vida más fácil en el día a día.

Yo tengo la suerte de haber encontrado a una de esas personas en la Biblioteca Provincial. Conocí a Joan Rafael Camps en las aulas de la Universidad hace justo 40 años, da escalofríos pensarlo. Hace tiempo lo reencontré al otro lado del mostrador en el Paseíto de Ramiro, en esa Biblioteca destartalada, poniendo a mal tiempo buena cara.

Al principio se trataba de conversaciones esporádicas, a propósito de algún titular de la prensa que atrasada que iba a consultar. Poco a poco fuimos profundizando en otros temas y terminamos por hacer verdaderas radiografías a la ciudad que habitamos.

Hasta que se convirtió en confesor, confidente y amigo. Contestano de pro, me tiene al tanto hasta de las visitas a sus padres en el Comtat. Lo mejor de todo es el sentido del humor que imprime a sus comentarios. Por más que pinten bastos. Con personas buenas e inteligentes como Joanra, Alicante es más habitable y más humano.