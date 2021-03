9

TEATRE ARNICHES DE ALICANTE

** ½

De Reginald Rose. Versión y dramaturgia: Javier

Sahuquillo. Dirección: Miguel Ángel Romo

La primera vez que vi la obra, en la que se basa esta coproducción, fue en 1973, en aquel memorable Estudio 1 de Televisión Española. Dirigida por Gustavo Pérez Puig, uno no puede olvidar aquel reparto con José María Rodero, Jesús Puente, José Bódalo y otros históricos nombres de la escena. No menos extraordinaria es la adaptación cinematográfica de Sidney Lumet, donde también se apoya la dramaturgia de Javier Sahuquillo. Una pieza escrita por el estadounidense Reginald Rose para la tele, realizada en 1954, la cual ganó un premio Emmy, y un año después escribió la versión para teatro de «Doce hombres sin piedad», obra de culto que ha tenido numerosas versiones.

Una es esta, «9», con la libre adaptación de Sahuquillo, que simplifica y actualiza el texto original y lo sitúa en Valencia. Aquí hay hombres y mujeres, pero se cede más protagonismo a la mujer no por las problemáticas que se plantean. ¿Un joven de origen magrebí ha asesinado a su padre? ¿Existen pruebas claras en un sentido u otro? Esta es la cuestión que tiene que dirimir el jurado popular, tras el correspondiente juicio por parricidio, en compañía del espectador, un miembro más. ¿Hay dudas razonables?

Están encerrados (casi confinados) en una sala de deliberación. Hace calor y el aire acondicionado no funciona como parte del ambiente cada vez más intenso que se respira por las pugnas de los personajes. Hasta que estalla la tormenta. Los prejuicios por razones de origen, la subjetividad, los conflictos personales, la ira y la frivolidad chocan con el razonamiento que inicia la discrepante al defender la inocencia del muchacho. En Estados Unidos, el veredicto unánime de culpabilidad conllevaría la sentencia de muerte. No obstante, lo que hizo Reginald Rose, sin cuestionar, fue una exposición contra la pena capital con lucidez y diálogos no exentos de distensiones e ironías. En el caso que nos ocupa se trata de pena de prisión permanente revisable.

Este es el drama interpretado por Inma Sancho, Toni Misó, Resu Belmonte, Jorge Picó, Laura Sanchis, Leo de Bari, María Poquet, Alba Gutiérrez y Arturo Sebastià en la coproducción entre la compañía valenciana Perros Daneses y Yapadú Produccions Escèniques, vista en el Arniches de Alicante. Todos destapan el tarro de sus esencias del mejor modo posible, y cada papel ofrece su propia personalidad bien asumida por el reparto dirigido por Miguel Ángel Romo, que adquiere más vigor en ciertas escenas. No se siente todo el sabor que la obra permite, aunque quedan las huellas de este clásico contemporáneo de Reginald Rose.

Los demás van cambiando el criterio al tropezar con determinadas contradicciones que no existían en apariencia. Y progresa el suspense. Una controvertida temática social en un engranaje que merece el interés y los aplausos de un público que escuchó el mensaje del Día Mundial del Teatro, escrito por la actriz inglesa Helen Mirren, quien pone el acento en el «periodo tan difícil para el mundo del espectáculo», capaz de sobrevivir, pese a la pandemia, con «ingenio y valor». Porque los seres humanos siempre se han «contado historias». La fuerza creadora que «florecerá otra vez con una nueva energía y una nueva manera de ver este mundo que compartimos todos».