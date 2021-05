Biden es... comunista. El 46 presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha sorprendido. A los cien días de estar en la asaltada Casa Blanca por los seguidores de Donald Trump, toma una serie de medidas que recuerdan propuestas de Sanders y muy especialmente la política de Franklin Delano Roosevelt, el presidente norteamericano que en los años treinta, con la Coalición del New Deal, rescató al país de una profunda crisis económica, a pesar de la oposición de los sectores conservadores y de parte de su propio partido. Aumentar los impuestos a los más ricos, leyes sociales, obras públicas... Una vez más, como actualmente, el denigrado Estado salvaba al capitalismo, al sistema, beneficiando al conjunto de la población, especialmente a los más necesitados. Se demostró que el mercado por sí mismo solo sirve para beneficiar a los que más tienen. Eso sí, ningún pudor en beneficiarse del denostado estado. En España la banca fue muy beneficiada con dinero público y ahora despide a miles de trabajadores, miles de trabajadores que por otra parte con sus impuestos contribuyeron a que la banca no se arruinara. Darle de comer a un cocodrilo no significa que no te coma.

Aumentar los impuestos a los más ricos, más ricos aún gracias a la pandemia, controlar los mercados, intentar meter la mano a los Paraísos Fiscales, sorprendentemente lo pide inclusive el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el mismo Papa de Roma. Y no se trata de comunismo como dice Isabel Ayuso, fiel a las recetas fracasadas del llamado liberalismo, se trata de evitar el colapso del sistema, que se está agrietando. Se trata de volver a ese capitalismo de Henry Ford que posibilitaba que sus trabajadores tuvieran un Ford en la puerta de sus casas. El capitalismo de Ayuso es una máquina que promueve la desigualdad económica y social, un proyecto que fabrica mano de obra pobre, cada vez con menos derechos, disminuyendo finalmente el consumo de cerveza. Biden no es comunista, Biden entiende qué está pasando en el mundo, hacia dónde se dirige. Le preocupa la crisis ecológica, un planeta contaminado destruye la salud de la población y por supuesto también de la economía.