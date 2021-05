Jornada decisiva

Café y una partida de damas. Caigo con honor y me escabullo a la ducha antes de que mi pequeño rival me desafíe a un ajedrez. Salgo luego al balcón con una tostada en la mano y veo nubes y un ambiente algo frío. Repaso mentalmente el capítulo que vimos anoche de Shitsel, serie sobre judíos ultraortodoxos en Jerusalén. Muy recomendable. No sé si irme a trabajar o continuar con el libro de Cercas. La mañana tiene muchas posibilidades. Abandono la lectura de una columna cuando el autor adjetiva como «humeante» un café y camino hacia la redacción a la que llego justo para asistir a una improvisada tertulia política. Tengo sueño, así que no digo nada. Como no digo nada debo parecer interesante. Anda que no han hecho carrera muchos así. Sin decir ni pío. La mía, mi carrera, es a mi mesa, donde aguardan periódicos atrasados y del día. Algunos los he leído ya, otros no. El festín se prolonga un buen rato. Luego: escribo. Veo teletipos. Pienso en cómo describir sin usar las manos el término «fofo». Llamo, me llaman. Nada de interés en Twitter. Sosos correos electrónicos. Perpetro un pequeño texto editorializante sobre la libertad de prensa. Hay más plañideras que compradores de periódicos. Pero esto no lo escribo. Bueno, sí, lo escribo ahora.