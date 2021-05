Un país para desapercibidos

No es España un país propicio para los héroes. Una de las primeras lecciones maternas que se recibe nada más alcanzar la edad de la razón es que cuanto más desapercibido pases por la vida, mejor. El mejor antídoto de las madres contra la envidia. Somos por tanto un país de cínicos comprometidos, cómodos catastrofistas, brillantes emigrados, persistentes autodestructivos, profesionales envidiosos, orgullosos mediocres y expertos en mirar siempre para otro lado. Nos diagnosticó con certeza Mariano José de Larra en el siglo XIX, y en ello seguimos dos siglos después. Incapaces de aprovechar las oportunidades que hasta el sufrimiento nos ofrece para mejorar en todo aquello que se debe, que sigue siendo mucho. La penúltima evidencia de nuestras destrezas es que en la provincia de Alicante no se ha renovado a 1.300 médicos y enfermeros que fueron contratados por la Generalitat para luchar contra el covid-19. Se ha empezado ya a prescindir de sus servicios y no debe ser porque hayamos vencido ya al virus o porque tengamos suficientes profesionales sanitarios en centros de salud y hospitales. Yo, personalmente, estoy en contra de tan sibilina fórmula de agradecimiento que ha empleado la Conselleria de Sanidad para reconocerles sus desvelos y esfuerzos en salvarnos la vida durante la pandemia. Tampoco me conformo con que se discrimine a la provincia de Alicante, como siempre. El Consell prescinde aquí, porcentualmente, de más profesionales que en Valencia. Las cifras no ofrecen dudas: 40% aquí y 32% allí. Aquí se esforzaron más las pasadas navidades porque la provincia de Alicante fue la que peor tercera ola pasó en España. Pensarán en Sanidad que la gratificación debe ser mayor. Los héroes que han estado a pie de UCI salvando vidas están lógicamente decepcionados e indignados. Protestan. Me sumo. Y usted, ¿qué va a hacer ahora? ¿Aplaudir?