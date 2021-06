“Cambio de juego” necesario para el trasvase

En abril, la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris declaró en su ciudad natal que durante años hubo guerras por el petróleo y en poco tiempo habrá guerras por el agua.

Dijo, rotunda, que estaban dispuestos a invertir más de 111.000 millones de dólares. Luego, presumió de que la sequía no es de ninguna manera un problema para California, uno de los territorios más desérticos de América gracias a las infraestructuras realizadas y que habían obligado a un “cambio de juego”.

Traslademos al foco a las tres provincias del sureste español más amenazadas por la sequía y por las consecuencias del cambio climático, Almería, Murcia y Alicante. Hasta el día de hoy, el trasvase Tajo Segura (sobre el que se han escrito miles y miles de titulares) ha sido y sigue siendo la única posibilidad de suministro hídrico a miles y miles de hectáreas de regadío de nueva planta que a lo largo de las décadas han hecho de este territorio la huerta de Europa.

No cuestionaremos hoy su extensión sobredimensionada, ni las sombras de regadíos ilegales que han fructificado al amparo del trasvase, ni incidiremos en el mercadeo del agua. Para qué llorar sobre leche derramada. Demasiados problemas tienen ya los agricultores.

La historia de la utilización política que ha hecho el Partido Popular con eslóganes falsarios, simplones e irresponsables sobre el trasvase es harto conocida. Se imaginan la Kamala Harris gritando tras una pancarta “agua para todos” flanqueada por Rajoy, Blasco, Valcárcel, Rita Barberà, Camps..? Esa foto existe. Vayan a las hemerotecas. Y sí, esos son los aquelarres que el Partido Popular ha organizado con las necesidades del riego del sureste español. Aquelarres de multitudinarias paellas pagadas con fondos públicos de la ignominiosa fundación Agua y Progreso, que gastó más de 7,2 millones de euros en atacar la política hídrica de Zapatero (que por cierto, jamás restó ni una gota de los aportes a nuestra tierra.)

Pues volvemos a las andadas.

El Ministerio ha aprobado las nuevas reglas de explotación del trasvase que propone el aumento del caudal ecológico. El borrador llegó a proponer 8 m³ pero las negociaciones del president Puig y la ministra han conseguido atemperar el recorte.

Afirma reiteradamente el presidente Puig que el trasvase es irrenunciable hasta que tengamos alternativas sostenibles y económicamente viables. Esta afirmación contiene con crudeza y responsabilidad la realidad a la que debemos hacer frente: esa encrucijada ambiental, a ese “cambio de juego” obligado por el cambio climático al que se refería Kamala Harris. Este es el campo de juego en el que tenemos que dialogar, negociar, invertir, temporalizar las decisiones, aunar territorios, estar a la altura. Todos.

Es mucho pedirle al Partido Popular que no haga trampas en este asunto tan grave? Es mucho pedirle al Partido Popular de Mazón que recuerde que tiene un pasado?

Por qué no les cuenta el señor Mazón a los agricultores que el aumento de caudal ecológico en la cabecera del Tajo se decreta para el cumplimiento de varias sentencias del Tribunal Supremo dictadas por denuncias de incumplimiento de la normativa medioambiental europea?

Por qué no les cuenta el PP del señor Mazón que la altísima contaminación de las aguas se deben a la falta de inversiones de su partido, el PP en la comunidad autónoma de Madrid donde han gobernado más de 20 años y que han convertido al río en su cloaca particular?

Por qué no les cuenta el señor Mazón que tras años arremetiendo contra Zapatero llegándole a llamar terrorista, fue su partido y sólo su partido, el PP, el que firmó el memorándum que subió la reservas de la cabecera de 240 a 400 hm³ ?.

Por qué no les recuerda el señor Mazón que el trasvase solo se ha cerrado una vez, 13 meses y siendo presidente M. Rajoy?

Por qué no les cuenta la razones por las que los engañaron con su propaganda del trasvase del Ebro?

Por qué arremete ahora exigiendo conexiones de depuradoras y más agua desalada después de haber gritado a los cuatro vientos que eran las nucleares del mar?

A estas alturas la importancia del trasvase Tajo Segura y la necesidad de su continuidad es indiscutible y no vale la pena perder ni una línea recordando algo que todos absolutamente todos compartimos de común acuerdo. Pero habrá que empezar a denunciar alto y claro que el PP alicantino no tiene la más mínima credibilidad para ciertos asuntos y el agua es uno de ellos.

Da igual que los agricultores les voten a mansalva, da lo mismo que forjen novedosos liderazgos con viejas banderas, da igual que repitan políticas del siglo pasado pensando que les va a dar fruto. Da lo mismo, porque esto no va de cuantos botijos tenemos entre las ruedas de los tractores.

Esto va a ser intelectualmente decente de una vez, y exigir honestidad política. Ahí afuera hay millones de ciudadanos que nos miran.

Hay un cambio climático a la vista, (el primo de Rajoy ya dejó de hacernos gracia), se advienen sequías inmensas y Danas en nuestro planeta y en nuestro territorio. Tenemos un problema que no admite frivolidades y hay que ponerse las pilas urgentemente. Por supuesto que el trasvase es irrenunciable, igual que es irrenunciable cualquier fuente energética para la que no tenemos sustitución.

Este es el auténtico debate que nos concierne. Nuestra economía depende de nuestra responsabilidad. Y, sí, señor Mazón, que cada uno se haga responsable de su pasado.

Los ciudadanos estamos hartos de que quienes en su vida han pisado la Vega Baja vengan otra vez a hablarnos de agua; algunos que, desde Madrid, nos firmaron un memorándum mientras estaban saqueando el país a manos llenas; gente que quiere apuntalar su liderazgo en los territorios del sur con las mismas mamandurrias que el Pater Zaplana…

qué viejos son algunos jóvenes!

Dejen trabajar a los expertos. Súmense, junto al Consell, al proyecto de conseguir infraestructuras y estrategias de futuro para nuestra tierra, para nuestros agricultores, para que no estemos siempre jugando en titulares una partida que va más allá de nuestras pobres biografías. Súmense a las negociaciones. Hagan política.

El trasvase es irrenunciable. No se preocupen, el presidente lo tiene claro y no nos faltará agua mientras no se realicen las infraestructuras necesarias para sustituir esos aportes. Necesitamos agua para siempre, de calidad y a precio viable. Ahí me encontrarán siempre.

Y para eso están los 10.000 millones de euros que el ministerio ha puesto sobre la mesa. Políticos del PP, hagan su trabajo y revisen el buen uso de ese dinero y la ejecución de todos los proyectos necesarios. Hagan su trabajo y y hagan memoria. Y díganle a la señora Ayuso que haga el favor de ponerse manos a la obra y depure sus cloacas, porque Madrid es España, pero Alicante, Valencia y Murcia también somos España. Y el patriotismo no es el tamaño de las banderas sino el tamaño de la vergüenza.

Lo demás, como diríamos por aquí, farfolla.