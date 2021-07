Decía Carlos Mazón en la interesante entrevista de María Pomares que publicó INFORMACIÓN el domingo pasado que no estar en las Cortes, ahora que ya juega en la exclusiva liga de dos que forman Ximo y él mismo, no era un problema. O que en todo caso era el mismo problema que otros tenían por no ser presidentes de la Diputación de Alicante. Pero pese a la respuesta de manual, el problema está y se ha visto enseguida. ¿De qué ejercía ayer Carlos Mazón cuando se reunió con dirigentes de la Coordinadora de Ocio y Hostelería? ¿De presidente de la Diputación, de presidente del PPCV o de candidato «in pectore» de su partido a la presidencia de la Generalitat? ¿O de todo a la vez? El encuentro fue en su despacho de la Diputación, luego hemos de entender que era en calidad del primer rol del anterior tresillo musical o santísima trinidad. En tal caso, ¿tiene sentido que su intervención tenga el tono y las formas, harto «ayusescas» (aquí lo que hace falta es otro «reino de la libertad» en la que los locales de ocio se abran 24/7), de sus otras dos personalidades, esto es, jefe de su partido en la Comunidad y candidato? ¿Favorece esta oposición de tresillo (mueble) a la Diputación, convertida en mero instrumento al servicio del candidato o la perjudica? ¿Es el primer paso a una «ayusización» de la institución contra Puig, como la «princesa del pueblo» (madrileño) utilizó su Comunidad contra Sánchez? ¿Y qué dice su socio de gobierno de todo esto? ¿O es que ya no hay socio de gobierno y ya hay lisa y llanamente «gobierno»? Decía Carlos Mazón en la mencionada entrevista que Ximo Puig iba a convocar elecciones cuando le convenga a él y no a la Comunidad. Cabe pensar, de todo lo anteriormente dicho, que con su condición de presidente de la Diputación va a pasar lo mismo: la abandonará cuando le convenga a él, no a la provincia.