Otro pianista con prestigio internacional, armenio en esta ocasión, ha actuado para ofrecer uno de sus álbumes, The call within (2020), que pretende ser un viaje por su mundo interno. Una manera de creación inconsciente para sentirse consciente bajo la influencia de la poseía, del jazz y de otros estímulos. El onírico mundo del joven Tigran Hamasyan, tan realista como el físico, y su interés por hallar el «misterio divino» mediante sus piezas. Levitation 21, Our film o At a post-historic seashore. La música popular de su país se funde con un desarrollo que circula por el jazz contemporáneo y las reminiscencias clásicas estadounidenses del universal lenguaje. Hay notas electrónicas, rock progresivo y un minimalismo musical con el que el músico y compositor quiere encontrar sus raíces y comprender su esencia. A eso le invita al espectador, a que también conozca su auténtica naturaleza humana con el apoyo de las composiciones que el trío interpreta. Entre otras, Ara resurrected, Space of your existence y Vortex. Así que espiritualidad, dolor, alegría y otras emociones. Es un virtuoso del instrumento, que ha conseguido premios en importantes concursos y que imprime sutileza y energía. Esta es la llamada interior que contienen los temas que elaboró y sirvió Tigran Hamasyan en el Festival Internacional de Jazz, que se continúa celebrando en el Auditorio de la Diputación de Alicante.

Le arropan el bajo eléctrico y la batería. Los tres imponen un ritmo electrizante cuando corresponde, con determinadas reiteraciones que siempre se dan en todos los conciertos. El pianista usa su voz o silbidos y realiza cánticos sin letras que nos cautivan, contagian y producen una relajante o melancólica sensación. Existen características particulares, pinceladas propias y nitidez musical, y caminos más transitados con una machacona y embarullada sonoridad posterior, como parte de esa contemporaneidad que puede resultarnos elitista y algo fría. No solo en este caso. No obstante, la amplitud de espectadores respondió muy bien.