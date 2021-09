¿Otro Ximo-anuncio para Elx?

En el debate de Política General de la Generalitat, que se ha celebrado esta semana, el presidente Ximo Puig ha anunciado, como es tradicional, un listado de promesas y proyectos a ejecutar por el Consell. El problema es que varios ya estaban prometidos de otros años, a algunos se les ha cambiado el nombre para que aparenten novedad y ha añadido otros más a una lista que empieza a ser interminable de anuncios bienintencionados (se supone), pero de escasa voluntad realizadora. El PP, en cambio, insiste en pedir elecciones anticipadas. Cada uno a lo suyo.

Este debate ha ido transformándose en una especie de carta adelantada a los Reyes Magos. Se levantan expectativas e ilusiones y, en muchas ocasiones, la cosa acaba en mero carbón o, peor aún, si te he visto no me acuerdo.

Ximo Puig se ha especializado en esta tarea. Hay que reconocerle la capacidad para inventar nuevas promesas sin haber resuelto las que tiene pendientes. Hay que tener mucha imaginación. Su larga experiencia política se nota y es un grado difícil de igualar.

Este año, en el listado de promesas expuestas, ha anunciado que a Elx vendrá el Centro de Investigación del Envejecimiento que, entre otras funciones, tendrá la de estudio de los avances para mejorar la asistencia médica y técnica de las condiciones de vida de las personas que se encuentren en la llamada «tercera edad». Un tema importante y muy necesario. El problema es que, a mediados de 2018, ya se anunció un proyecto similar, que ahora desaparece, en Alicante capital. Esperemos que vayan haciendo algo sobre el mismo y no nos encontremos con que, en dos o tres años, nos lo vuelven a anunciar en otra población. Eso sí que sería un problema de «envejecimiento», pero de promesas.

Otro «Ximo-anuncio» que tiene pendiente con Elx, desde hace años, es el de concretar la devolución de la inversión que hubo que hacer para que la UMH se instalara aquí, ante las amenazas del PP de Zaplana de llevársela a otra parte. Nos prometió compensarla con 43 millones de euros y firmar un protocolo para ello. Ni hay protocolo firmado ni perspectivas de hacerlo. Un «Ximo-anuncio» de libro. Una tomadura de pelo a la ciudad.

Incluso con la compra del antiguo Correos hemos asistido a multitud de promesas sobre lo que allí se iba a instalar. Es difícil de entender que, años después de comprarlo, aún no sepan qué poner. Parecen actuaciones «a salto de mata» si no fuera porque hay dinero público y necesidades de inversión importantes pendientes.

Incluso otra promesa reciente, como es la de la Agencia de Protección del Territorio en Elx, que Ximo Puig anunció que empezaría a funcionar plenamente antes de final de año, empieza a crear dudas sobre sus inicios ante la falta de concreción de su emplazamiento, estructura, etc. No vendría mal que este órgano, cuya ubicación en Elx es una positiva muestra de descentralización con respecto a València, pudiera instalarse en alguna de las partidas rurales ilicitanas, que es dónde más trabajo probablemente tendrá, y así también ir descentralizando el Ayuntamiento.

Es lamentable que sea tan frecuente que las inversiones en Elx tarden tanto en concretarse. Hace unos días, en visita a la ciudad, Mónica Oltra respondía a la Prensa que le preguntaba por el prometido Centro Mujer 24 horas, luego rebajado a 14 horas. Contestaba que para la Consellería era un tema prioritario y que estaba pendiente de su licitación. Menos mal que era prioritario. Lo prometió en noviembre de 2018. En marzo de 2020, sin noticias de dicho centro y tras visita de la directora del Instituto de la Mujer, María Such, el Ayuntamiento declaraba que el centro se construiría ese año. Anuncio que en julio de 2020 se repetía. Y en abril de 2021 se volvía a decir que estaba pendiente de licitación. Algo está fallando. Demasiado tiempo pendiente para ser algo prioritario. Estos temas requieren más dedicación y soluciones más eficaces.