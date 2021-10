Se habla poco en España de un nuevo concepto financiero llamado “compre ahora pague después” (buy now pay later, o BNPL según su acrónimo inglés). Ideado en Australia en el año 2014, se trata de facilitar los pagos en las compras a través del comercio electrónico, permitiendo a los usuarios abonarlas en cómodos plazos sin intereses. El negocio consiste en cobrar una comisión a los vendedores, ya que este crédito no regulado permite que vendan más y multiplicar sus cifras de facturación.