El pasado de Otegi no tiene remedio

La historia es la relación de los acontecimientos que perfectamente podrían no haber ocurrido, pero que son irreversibles una vez transcurridos. O por ponerlo en labios de Arnaldo Otegi, «el pasado no tiene remedio». El líder independentista ha llegado más lejos que nunca, y más de lo que imaginaban posible quienes lo utilizan para torpedear cualquier iniciativa socialdemócrata. La indecente bofetada de Rajoy a Zapatero, «usted traiciona a los muertos», se completaba con la premonición de que «usted ha revigorizado a una ETA moribunda». No está mal, para quienes reivindican aquellos debates caballerescos. Por cierto, la banda terrorista ha muerto para siempre, según demuestran los hechos y certifica su intelectual de guardia.