Francia se prepara para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en la primavera de 2022. Emmanuel Macron se presentará a la reelección y el Partido Socialista acaba de elegir a su candidata, Anne Hidalgo. Aunque ésta se asoma tímidamente en las encuestas, merece una especial atención porque pertenece a esa generación de migrantes españoles que hizo realidad el “sueño francés”, tal y como lo contaba Marc Basset, en su artículo de El País (25/10/2021). Es hija de emigrantes españoles, y cuando anunció su candidatura, lo hacía como “una mujer francesa nacida en España”. La frase ilustra lo que supuso la emigración española; una generación de hijos e hijas de inmigrantes económicos, exiliados o expatriados de la posguerra que nacieron en Francia o llegaron de pequeños, que se educaron en la escuela pública y laica –que todavía era una “fábrica de ciudadanía” y un ascensor social, aunque a veces fuese estrecho y mal iluminado. Porque la escuela no lo es todo; luego falta lo que Bourdieu definió como “capital social”, que básicamente está constituido por esos comportamientos y redes que permiten a los más acomodados diferenciarse de los más desfavorecidos. Y es que en los años 60 y 80 los españoles representaban la primera población extranjera en el país vecino. En 1968, llegaron a ser 607.000. La generación de Anne Hidalgo y la de otros como Manuel Valls o la escritora Lydie Salvayre, hija del exilio republicano, se caracterizó por un fuerte deseo de integración en el país de acogida. La asimilación empezaba por el idioma. ¡Cuántos bilingües salieron de aquella generación, sin confrontación, compartiendo dos países en nuestros corazones! Las relaciones con otros hijos de inmigrantes -argelinos, portugueses, …- reforzaban el nexo común, que no era otro que compartir, en muchos casos, la suerte de ser clase obrera. La diversidad era parte del ADN y vimos crecer el proyecto europeo que tantas oportunidades abrió a nuestro país. La candidata de origen español representa, junto a otras personas más o menos famosas, a esa generación para quienes la igualdad de oportunidades marcó su historia de vida. Necesitamos a representantes políticos que crean firmemente en el proyecto de Estado donde lo público sea una garantía para alcanzar esa igualdad, porque como rezaba el lema de una campaña publicitaria en Francia: “Cuando todo sea privado, estaremos privados de todo”. Necesitamos políticos que encarnen la inmigración como la consecuencia natural de la historia de Europa y como un elemento de enriquecimiento económico y personal. Así lo definía el Chef José Andrés al recibir el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia: “Los inmigrantes construimos puentes porque entendemos que el mundo necesita mesas más largas para unirnos y no muros altos que nos mantengan separados”.