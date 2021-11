Alicante en la tele

La salida extraordinaria de la imagen del Descendimiento desde el pintoresco Barrio de Santa Cruz, con motivo del 75 aniversario, retrasada varias veces por las medidas sanitarias, va a regalar imágenes insólitas cuando baje a la Rambla y se vea envuelta en un alumbrado extraordinario.

Pero eso no es todo. El cortejo llegará a la Explanada, y allí se encontrará con el Nacimiento Gigante, récord Guinness mundial. Si ese momento no es telegénico, no se yo qué será lo que lo puede ser.

Cada cual podrá pensar lo que quiera acerca del Belén de proporciones monumentales, o de sacar un paso de Semana Santa en pleno Black Friday. Yo solamente estoy hablando de que una ciudad que vive del turismo y los servicios, y para la que son fundamentales los impactos mediáticos, una tarde como la de hoy la puede poner en el mapa de una cada vez más competitiva ruta navideña.

Alicante, 4ª o 5ª provincia en número de habitantes y PIB, siempre ha estado infrarrepresentada en la televisión. Como su capital.

Valga como anécdota que cuando el viernes pasado, día 19, el magacín de la tele pública, la de todos, Mejor contigo, hizo un recorrido por las ciudades que se habían anticipado con el encendido de las luces navideñas, y sus reporteros pasaron tanto por capitales como por pueblos, a Alicante ni la mentaron, cuando precisamente ese encendido oficial había tenido lugar el jueves 18. No quiero pensar qué puede ocurrir hoy sábado, un día festivo.