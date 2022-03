Guantazo a los Oscar

Cómo echamos de menos a Andreu Buenafuente para que pusiera los puntos sobre las íes en un asunto tan desdeñable como el guantazo de Will Smith a Sam Rock, tras el inoportuno chiste que el humorista dedicó a su mujer. Seguro que Andreu y sus humoristas habrían puesto a todos en su sitio. Y seguro que esto en una gala celebrada en nuestra España jamás ocurriría.

El guantazo real o fingido ratifica lo bajo que ha caído esta ceremonia de la que el resto del planeta debería apearse de una vez, por superada, rancia, y ajena. La ampliación a diez de las películas candidatas, con la pretensión de que sean más los títulos que se benefician de la publicidad, ha permitido mostrar las carencias que posee la industria estadounidense.

Que con una película tan cretina como Los ojos de Tammy Faye, que debía haberse quedado para consumo interno yanqui, Jessica Chastain haya logrado el Oscar a mejor actriz, demuestra la degradación del gusto de los votantes, por muy académicos que se crean.

Del Oscar al mejor actor, el ya citado Will Smith, cabría decir otro tanto. Sobrevalorado hasta el extremo por papeles buenistas, la paradoja estuvo servida cuando sirvió en frío ese extraño gag con el que abrieron los informativos televisivos y que restó protagonismo al resto. Puro paripé.

De seguir así, los Oscar del centenario no serán ni sombra de lo que fueron. Lo malo es que Europa no hace ningún amago en interesarse por su cine. Los Premios EFA no han logrado ni el menor interés, a pesar de que las candidaturas se anuncian en Sevilla. En España la gala ni se emite. Y a duras penas se estrenan en salas algunas películas nominadas. Qué pena.