Cuando ruge la marabunta

Discúlpenme, pero me siento pletórico. Después de lo que nos ha arrebatado esta ola de tinieblas sobre la que remamos, he hilado un reguero de encuentros rebosantes de afecto de esos que te surten de gasolina para unos buenos kilómetros. Ya saben: ese lujo que es hoy repostar.

Y todo a base de paseos, risas, muchas risas, comidas bajo techo, concierto chachi de clásica y un par de pelis de las que te dejan buen sabor de boca dando igual que diluviase o que saliera el sol por Antequera. Vamos, como en los viejos tiempos. Me alegré no solo por mí sino por un apasionado al arte dramático que días atrás apuntó que me encontraba pesimista. Así que, con él de fondo en la mollera, me zambullo en la actualidad convencido de cambiarle la percepción y con lo primero que doy es con el diagnóstico del investigador en enfermedades infecciosas, el epidemiólogo Oriol Mitjà, que no es el único en predecir que en los próximos meses puede llegar una nueva variante del covid19 mostrándose muy crítico con el adiós a cuarentenas y mascarillas: «No debemos empezar a normalizar. El virus anda replicando más que nunca e invadiendo Asia. Se expandirá, nos cogerá con la inmunidad muy baja porque hace tiempo que recibimos la última dosis y causará una ola grande, ya veremos de qué gravedad». No he terminado de digerirlo cuando llama mi hermana, le pregunto por el plan para la semana, ella que heredó con el veneno paterno el afán por no dejarse una sola cofradía en el tintero, lo que ha llevado fritos a los de su enterno más próximo, y me dice que no va a verlas, que no tiene la menor intención de adentrarse en medio de la marabunta. Estupendo.

¿Qué tramar para el ansia acumulada? Pues, lo que mandan quizá los cánones. Deshacer la maleta, replegar velas y sacarte rápido de la cabeza a la criatura extrañada por presentirme tristón antes, claro, de que me asalte el espíritu de Will Smith.