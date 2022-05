Grata Facultas Medicinae

Manifiesta el rector de la UMH que el permiso de la Generalitat para la implantación del grado de medicina en la UA es fruto de una decisión política que no responde a criterios académicos ó científicos. Sería interesante también que nos explicara a los ciudadanos, a fin de establecer comparaciones, en base a qué principios académicos, científicos y profesionales se llevó a efecto la segregación de la Facultad de Medicina de la UA en el año 1996.

Todavía perdura en la mente de algunos alicantinos aquel bochornoso y vomitivo espectáculo que a modo de grotesca astracanada se produjo en el Paraninfo de la UA en los primeros días de octubre de 1996 con motivo de la apertura del curso académico, y que probablemente simbolizó el preludio de lo que acontecería un par de meses después. Aún recuerdo el estupor y asco que sentí en aquellos momentos.

Porque si bien la creación de una nueva Universidad es un hecho feliz y gozoso para la ciudad y provincia donde se produce, y la creación de esta institución en Elche no podía ser para menos, aún esperamos sin embrago que alguien nos explique el por qué se acudió al absurdo método plasmado en el refrán español de “desvestir a un santo para vestir a otro”, máxime cuando no había ninguna necesidad para ello.

Sin duda que hablamos de una época algo extraña y confusa para Alicante y su provincia plagada de decisiones políticas que sorprendían a la ciudadanía un día sí y otro también. Un ejemplo de ello fue el abandono de un atractivo e incipiente proyecto del que ya se venía hablando algunos años, el renombrado desarrollo del triángulo Alicante-Elche- Santa Pola, y que fue sustituido por la construcción de un gigantesco parque de atracciones en Benidorm y unos estudios cinematográficos en Agua Amarga. O bien la promesa y anuncio de un Palacio de Congresos en la capital. De los dos primeros huelga hablar porque todos hemos sido testigos del recorrido vital de los mismos y del rendimiento que han generado tras la inversión en ellos de centenares de millones de euros. Del nonato Palacio de Congresos no sabemos nada por razones obvias, permanece todavía en estado de gestación pese e los 26 años transcurridos.

Pero con todo, y pese a la posible irritabilidad que asuntos como los citados hayan podido afectar al ánimo de muchos contribuyentes, no creo errar si digo que el asunto que más sarpullidos produjo en la piel de muchos alicantinos fue la dolorosa segregación llevada a cabo en la UA, por antojarse absurda, grotesca e innecesaria a todas luces. Y por tratarse también de una Facultad universitaria que había sido el buque insignia de la Institución prácticamente desde su creación.

Y es por todo ello por lo que expreso mi alegría con el título de este escrito, “Bienvenida la Facultad de Medicina”, porque entiendo que, con independencia de la semántica, del significado o calificativo que queramos otorgar a la decisión adoptada por el Consell, la devolución a la UA de su escuela universitaria es simplemente un acto de justicia, que también puede servir de ejemplo o aviso a navegantes para que en el futuro a nadie se le ocurran bromas de este tipo.

Finalmente, ignoro si sobran o faltan médicos en nuestro país pues el debate sobre este asunto empieza a parecerse a la conocida canción de la tarara donde unos dicen que sí y otros que no. Yo me atengo de momento a la sencilla prueba del nueve. Si solicito cita para atención primaria y me la conceden para una semana o semana y media después y si se trata de visitas a especialistas he de esperar de seis meses a un año, a veces más, que alguien nos explique de qué va este asunto. Posiblemente se trate de que en determinadas instituciones hay carencia de gente que piense, en cuyo caso quizá debiéramos también autorizar a la universidad la implantación del grado de “Pensadores eficientes”.