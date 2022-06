Ser joven y emanciparse: misión imposible en Alicante

Jóvenes condenados a ser eternos adolescentes. El tópico dice que no quieren irse porque están muy cómodos en casa de sus padres, pero no es cierto. No quieren emanciparse porque tan siquiera pueden planteárselo. El 86% de los jóvenes de la provincia está en esa situación. La carrera de obstáculos a la que los sometemos, seguramente tras criticarlos con demasiada ligereza, es de las que hacen sudar sangre: primero tienen que estudiar, luego acceder al mercado laboral y cuando ya han pasado esas dos pruebas llega normalizar su vida de adultos, algo imposible sin circunstancias tan emblemáticas para crecer como tener casa propia. Los que consiguen marcharse se van a enfrentar a una situación casi por debajo del umbral de pobreza una vez pagado el alquiler (de comprar una vivienda ni hablamos): si te emancipas en solitario, una heroicidad solo apta para temerarios, el 64% de tu sueldo se irá en pagar la vivienda; si te vas con más gente, el hachazo será “solo” del 35%. Sinceramente, es un misterio entender cómo pueden vivir teniendo en cuenta la inflación y la devaluación de salarios que sufrimos. Obviamente, al final no pueden romper el cordón umbilical con sus padres, que siguen siendo su sostén económico incluso una vez emancipados. A este calvario no ayuda desde luego vivir en una provincia como Alicante donde el turismo presiona al alza el importe de los alquileres hasta hacerlo inviable. Apenas 20.000 habitantes de la provincia que viven en régimen de alquiler, un tercio del total, tienen menos de 35 años. ¿Solucionará algo la ayuda estatal, canalizada por la Generalitat, que ha previsto el Gobierno dentro del Plan de Vivienda? Son 250 euros al mes, pero menos da una piedra. Esperemos que gestionar la ayuda no sea otro obstáculo más en esa yincana sin fin en la que se ha convertido su vida. Y luego dicen que lo tienen fácil…

Y una cosa más: Puede que en Alicante no vayamos tan rápido como va el resto del país en cuanto a descenso del paro, pero sí estamos a la cabeza en calidad de empleo: el 56% de los que empiezan a trabajar lo hacen con contratos fijos. Un dato que está 12 puntos por encima de la media nacional. ¿Se acuerda alguien de que la reforma del mercado laboral del Gobierno y de Yolanda Díaz que ha traído esto y nos ha sacado de la precariedad se aprobó porque un diputado del PP se equivocó al votar? Este país a veces es para reír y llorar al mismo tiempo. Te dejo nuestros titulares destacados: El 86% de los jóvenes de Alicante no pueden dejar la casa familiar para tener una propia por falta de ingresos.

La provincia se pone a la cabeza en empleo indefinido con uno de cada dos nuevos contratos.

España baja de los tres millones de parados por primera vez desde 2008.