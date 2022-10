«Putas» y machismo sin complejos

Un energúmeno se desgañita por la ventana de un colegio mayor masculino de Madrid: «Putas, salid de vuestras madrigueras, sois unas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea». De golpe se abren prácticamente todas las ventanas del edificio y desde ellas más de 120 jóvenes, hombres, empiezan a proferir alaridos, desatados, como si fueran una jauría. Se dirigen al colegio femenino que está enfrente. El machismo sin complejos, vociferante, avanza al mismo paso que el feminismo y la concienciación sobre la desigualdad de la mujer. Esta manifestación de violencia machista preparada y organizada pone los pelos de punta. Es muy inquietante que haya un seguimiento masivo por parte de los jóvenes de esta puesta en escena de la cultura de la violación y el acoso sexual. Este borreguismo, tanto si es por convencimiento o simplemente por seguir al grupo, para no destacar, para que no te señalen, para no ir a la contra, es muy preocupante. Y que haya chicas que lo consideren «una broma», que «no es para tanto», indica hasta qué punto las jóvenes tienen normalizado el machismo y asumido su papel secundario frente a los machos de la manada. Y que haya quien hable de «tradición» para quitarle gravedad ya es para flipar.