Todos hemos tarareado ocasionalmente la emblemática canción "Ni tú ni nadie" de Alaska. Olvido Gara, creo que el error tiene solución, da igual quién fuera el culpable. Tengo claro que es difícil pedir perdón, pero seguro que alguien puede cambiarte.

Amigo lector, cuando te equivoques, no busques una argumentación de perogrullo para justificar tu teoría, reconoce simplemente que opinaste precipitadamente, y, como dice la canción alicantina, arreando ximpampum, que la vida sigue.

Cuanto más te enfrascas en tener razón, más difícil es rectificar. Pero también debemos valorar la valentía de reconocer que lo hiciste mal. Muchas veces, con la emoción del momento, se te va la boca, por muy analítico que seas. Piensa que todos los días se aprende algo nuevo, y tal vez ese día te tocó a ti. Ahora bien, cuando rectifiques, por favor, ni "peros" ni "esques". Poder mirar a la gente a la cara diciéndoles: "Me he equivocado, ¿me disculpas?, lo siento", tiene un gran valor.

Me viene a la cabeza la frase del emérito. Por cierto, "emérito" es alguien que se ha jubilado, pero mantiene los honores y alguna de sus funciones, según la RAE. Tal vez un señor comisionista con voracidad amatoria, ríete tú de Julio Iglesias, no procede que porte este tratamiento honorífico. Aunque sabemos que le agarraron con violencia, y, pese a su heroica resistencia, le metieron el dinero en el bolsillo y no pudo resistirse.

Todos metemos la pata, faltamos al respeto, o decimos cosas que no proceden. De hecho, si se presentase San Pedro con una maleta, que lleva dentro las idioteces que hemos hecho en nuestra vida, ni el levantador de pesas alicantino César Jiménez Porcel podría con ella. Todos nos hemos comportado más de una vez como un imbécil tozudo empeñado en tener razón. Bajarse los pantalones no es un acto de cobardía, de indignidad, o un síntoma de debilidad, sino que te da galones.

Ortega y Gasset decía que el verdadero tesoro del hombre es el tesoro de sus errores. "Errare humanum est, sed perseverare diabolum" es una frase atribuida a Séneca. Equivocarse es parte de la naturaleza humana, pero no es factor atenuante para repetir un error, sino una manera de aprender de la experiencia. Aunque algunos nos equivocamos hasta seis veces para tener claro que así no hay que hacer las cosas. Julio Iglesias también, ya que tropezó de nuevo y con la misma piedra.

Si vas conduciendo de noche por la Sierra de Cazorla y se te cruza un jabalí, no es tu error si le atropellas (yo estuve a punto, aún recuerdo el susto), pero si le ves a mediodía y desde un kilómetro, y aun así le arrollas, ya estamos hablando de negligencia, amigo mío, y esto no es disculpable.

El error es ese milímetro de diferencia entre el éxito y el fracaso. William Faulkner escribió que "nunca pierdas el tiempo lamentando errores, basta con que los olvides". El error es parte del camino, nadie pasará por la vida sin cometer unos cuantos. Human League cantaba "human, born to make mistakes", y The Main Ingredient "everybody plays the fool sometime”.

Todos conocemos a personas que no reconocen sus propios errores cuando hablan de su vida, te cuentan que todo lo hicieron bien, jamás dicen: aquí me equivoqué, evita esto, sino que explican que los problemas que tuvieron es que los demás eran medio idiotas y no valoraron sus grandes aciertos. Creo que esta clase de individuos no sirven de ejemplo para nadie, y si les haces caso, te estrellarás pronto.

Lamentablemente, la vida te define por tus fracasos y equivocaciones, puedes acertar un millón de veces, pero serás evocado por aquel desatino que cometiste. Que se lo digan a aquel jugador del Betis, Cardeñosa, recordado por el gol que falló en el Mundial de Argentina

Porque ten claro que, cuanto más hablas, más te equivocas, así que, si no quieres errar frecuentemente, mejor escucha mucho y habla poco. ¿Sigue Feijóo esta teoría para que no nos percatemos de que el paquete está casi vacío?

¿Me aplico yo esta máxima? Para nada y en absoluto, y por eso la pifio constantemente. El que tiene boca, se equivoca. Por cierto, Irene Montero, la culpa del guirigay que se ha montado con la ley de libertad sexual, ¿es tuya, de los jueces, o tal vez del chachachá?

Acabaré expresando mi decepción porque no nos dieran la sede de la Inteligencia Artificial. El "error sin solución" fue que nuestros políticos se marcaron un Cristiano Ronaldo, actuando como solistas en vez de una orquesta y no presentaron una oferta global. También estoy sorprendido con que estén desarrollando la inteligencia con robots, habiendo tanta gente necesitada de intelecto, entre los que, obviamente, me incluyo.