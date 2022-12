Creo que la mayoría de ciudadanos, entendimos y aceptamos los indultos y la reforma de sedición, pues ha demostrado una desinflamación entre la convivencia de los catalanes y ha descendido el número de independentistas, lejos quedan aquellos días de disturbios del 2017, que estadísticamente era el mayor problema que tenía España; pero no puedo entender que un Gobierno progresista como PSOE, que ganó en 2018 una moción de censura y desalojo a Rajoy de la Moncloa, como consecuencia de una sentencia judicial por corrupción del PP, apoye y pacte la rebaja de penas para quienes han utilizado dinero público de todos los españoles y desviándolo para un uso no presupuestado; y sobre todo para comprar el apoyo de un grupo político concreto que necesita Pedro Sánchez, para seguir sacando adelante con sus votos las leyes en el Congreso. La reforma de malversación se está llevando a cabo por la puerta de atrás, sin consultar a expertos y de forma rápida, desviando la atención de los ciudadanos y con la protesta de muchos afiliados al PSOE que le van a devolver la bofetada en las urnas; muchos juristas y magistrados ya han advertido que favorecerá la salida de la cárcel de muchos políticos y funcionarios, cómo también ha ocurrido con la ley del sí es sí; las leyes tan delicadas deben de reformarse con calma y con el mayor consenso del Congreso, bien es cierto que el PP no ha querido apoyar ninguna de ellas y que en vez de presentar propuestas que solucionen la vida de los ciudadanos, se pasan las sesiones del Congreso insultándose y descalificándose, mostrando una imagen deplorable de los representantes del pueblo que es inadmisible, pero la malversación que solo se aplica a políticos y funcionarios por malversar el dinero público, debe castigarse con la máxima pena; así lo ha afirmado la Presidenta del Parlamento Europeo, tras los últimos acontecimientos de corrupción, de la eurodiputada de PASOCK, Eva Kailí, y Vicepresidenta del Parlamento Europeo, quien ha sido defenestrada, con el lema ” corrupción cero”