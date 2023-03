Seguramente tiene razón el profesor Navarro Vera cuando nos riñe a la izquierda por no poner el énfasis debido en explicar la importancia de los presupuestos municipales como responsables de generar equidad, inversiones y proyectos transformadores para la ciudad. Son la herramienta más potente, más política, para situar las prioridades del presente y futuro de la ciudad. Para trazar la hoja de ruta de Alacant. Tener presupuestos significa poder desplegar la arquitectura política de un gobierno municipal. No es poco. Por eso es muy irresponsable no hacer nada para aprobarlos, como está haciendo en este final de mandato el PP. Por primera vez no vamos a tener presupuestos y este es el final de 5 años de Barcala. Triste final, para una triste alcaldía.

Los presupuestos presentados por el PP de Barcala y Mazón son terribles. Los peores de los últimos años. Carecen de inversiones, no amplían el escudo social, siguen olvidando reivindicaciones históricas en los barrios, no afrontan con decisión la crisis ambiental y climática, no tienen previstas ayudas a autónomos y pymes para suavizar la subida de la inflación, recortan el 50% del mermado presupuesto de comercio y sigue sin proyectar vivienda pública para jóvenes, familias y personas vulnerables. Con esta propuesta de presupuestos no se puede leer un relato de ciudad o un proyecto de gobierno. No indican hacía donde debe ir Alacant, ni como afrontar los retos ante los que nos enfrentamos.

Más allá de algún proyecto europeo, las necesarias aumentos en las partidas destinadas a las contratas municipales, que especialmente en limpieza eran necesarios, y de la subida del recibo de la energía, poco más podemos reseñar. Y eso que tienen más de 100 millones pudriéndose en el banco y que este año, con la baja ejecución presupuestaria que esperamos del año 2022, pueden llegar a ser más de 150 millones. El PP prefiere que el dinero esté en los bancos a invertirlo en servicios públicos, a destinarlos a transformar Alacant.

Y este es el mensaje que envía el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, también concejal del Ayuntamiento de Alacant, el Sr. Mazón. Aquel que no ha movido un dedo, que no ha tenido ni la voluntad, ni la capacidad, ni el compromiso con esta ciudad, para tratar de revertir el fracaso de no tener presupuestos municipales, no está capacitado para dirigir la Generalitat Valenciana.

Mientras el Botànic ha sido capaz de aprobar durante 8 años presupuestos en tiempo y forma, en los 5 años del PP de Barcala se han aprobado siempre tarde, muy tarde, y este año ni eso. No hay presupuestos, porque Barcala ni ha intentado tenerlos y a cada propuesta de desbloqueo que ha realizado Compromís ha tenido siempre el no como respuesta. No ha convocado a las Juntas de Distrito, ni al Consejo Social de la Ciudad, despreciando la participación ciudadana y el respeto institucional a los órganos del ayuntamiento.

Se ha quedado solo Barcala, porque este año, es año electoral y sus socios ultras tenían que disimular y diferenciarse de su partido matriz. Y eso que el PP ya les había mimado en el proyecto de presupuestos recortando de forma indecente las partidas relacionadas con la igualdad de género o la cooperación internacional. Recortes contra la Agenda 2030 y los Derechos Humanos, que muestran los rancios valores de la derecha autóctona y son difíciles de justificar en una ciudad abierta, moderna y solidaria.

Se ha quedado solo Barcala porque ha preferido no sentarse, no dialogar, no negociar a tener opciones de aprobar presupuestos. Ha tirado la toalla y ha vuelto a demostrar la mezcla de autoritarismo, prepotencia, incapacidad de liderazgo, y una permanente desidia, que ha envuelto su modelo de gobierno en estos 5 años.

Desde Compromís hemos hecho todas las propuestas posibles para desbloquear presupuestos. La última solicitar al alcalde que se someta a una moción de confianza para aprobarlos. Pero la respuesta siempre es no. No es la respuesta del PP de Barcala y Mazón a poder tener presupuestos.

Pero no nos vamos a quedar parados. Como ya comentó Rafa Mas, vamos a convocar al resto de fuerzas progresistas, con las que queremos compartir el próximo gobierno después de las elecciones municipales del 28 de mayo, para elaborar un acuerdo de prioridades políticas que refleje las bases de los presupuestos del año 2023 que necesitamos que la ciudad tenga lo antes posible para no perder fondos europeos y no perder otro año a causa del fracaso del PP.