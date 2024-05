Acord per Guanyar lamenta que PP y Vox defiendan la privatización del Departamento de Salud de Elche y Crevillent

El grupo municipal Acord per Guanyar Crevillent (Compromís, l’Esquerra, Esquerra Unida PV) defendía ayer una moción en el pleno del Ayuntamiento de Crevillent junto al PSOE para exigir la reversión a la gestión pública del Departamento de Salud de Elche y Crevillent. La moción es una iniciativa de la Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó, movimiento ciudadano que ha surgido ante la "inexplicable" postura del Gobierno valenciano de mantener en manos privadas la gestión únicamente de ese departamento de salud.

Críticas

El grupo municipal lamentaba ante este periódico la postura del gobierno crevillentino de PP y Vox, que de nuevo se pone al lado de los intereses económicos de una empresa y no al lado de su vecindario que es a quien representa. "Necesitábamos que el Ayuntamiento de Crevillent se pronunciara a favor del deseo de la ciudadanía que quiere disfrutar del derecho a una sanidad cien por cien pública y lo que ha ocurrido es que están al lado de una empresa privada por cuestiones partidistas y han tenido que tumbar la propuesta con el voto de calidad de la alcaldesa”, ha asegurado la portavoz del grupo municipal, Virginia Moriel.

Para Moriel, “esto no va de partidos ni de ideología, así lo entendemos en Acord per Guanyar, no va de una bancada contra otra, va de nuestra salud y nuestra vida. Hoy han venido muchos vecinos y vecinas de Crevillent, Elx, Aspe, y los Hondones, que están desesperados porque el tiempo se agota y exigen una cuestión muy sencilla: Contar con el mismo sistema de salud que el resto de alicantinos y valencianos".

La plataforma agrupa a la ciudadanía de las poblaciones de Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes y Elche, usuarios del Hospital del Vinalopó y sus centros de salud adscritos que desde el inicio de este modelo concesionario de sanidad sufren muchas deficiencias en su calidad asistencial por la filosofía de la empresa gestora, Ribera Salud, que se basa en la carencia de recursos económicos y humanos.

Miembros de la plataforma por la reversión de la gestión en el Hospital del Vinalopó en el pleno de Crevillent / INFORMACIÓN

Sin médicos

Las razones son múltiples, ha asegurado la portavoz: "Tenemos las peores ratios de todo el País Valencià y eso con un 70% de médicos sin MIR. Los médicos se van porque cobran menos, están saturados, disponen de incentivos poco éticos, sólo tenemos un médico en urgencias y no tenemos urgencias domiciliarias. Las esperas en Atención Primaria son insoportables con más de veinte días para poder ser atendidas en el médico de cabecera, sólo contamos con un psiquiatra ante los catorce que tiene el Hospital General de Elche, en reumatología sólo hay un facultativo de cuatro que nos corresponden, lo mismo ocurre con pediatría donde hemos llegado a tener un pediatra ante los quince del Hospital General de Elche, y eso que en él se atiende a mil quinientos niños y niñas menos”.

Moriel ha denunciado que "el año pasado un tercio de los crevillentinos no tenía médico asignado, más de nueve mil personas sin médico que cada vez tienen un médico diferente y sin saber por qué. Es una situación muy grave que sufre una persona por ser de Crevillent, y no de Ontinyent o de Elda. Además, los crevillentinos cuando vamos a otro hospital con un problema médico es más grave aún, porque Ribera Salud tiene nuestros expedientes secuestrados. No comparte nuestra documentación con el resto de la red valenciana sanitaria porque tienen un sistema informático diferente y, por tanto, no es compatible".

Junto a la plataforma

“Desde Acord per Guanyar trabajaremos junto a la Plataforma por la reversión del Vinalopó por una sanidad pública y de calidad y continuaremos pidiendo a la Generalitat Valenciana que inicie los trámites para la reversión del único departamento de salud que se queda en manos privadas porque la salud es un derecho y no debe ser un negocio", ha concluido Moriel.