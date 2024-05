La Plataforma por la reversión del Hospital del Vinalopó plantea judicializar la prórroga de la concesión a Ribera

"Dudamos de la legalidad jurídica de la prórroga. Nos planteamos judicializar el caso". Así de tajantes se han mostrado hoy los mimebros de la Plataforma por la reversión del Hospital Vinalopó, que esta mañana han asistido a Las Cortes para presenciar el debate de la PNL (Proposición No de Ley) presentada por Compromís para exigir la reversión a la gestión pública del único departamento de salud en manos de una empresa privada, el de Elche-Crevillent y que afecta a las poblaciones del sur de la provincia de Alicante (además de las citadas ciudades, a Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes). La ciudadanía organizada ha vuelto a exigir la reversión a las puertas del Parlamento valenciano con una concentración y se ha planteado judicializar la prórroga que pretende realizar la Generalitat Valenciana, de llevarse a cabo, una decisión que de momento han manifestado los máximos responsables del gobierno valenciano y que no está avalada por ningún informe ni auditoría.

"No hay aval"

“No hay informes ni auditoría que avalen la prórroga que quiere hacer el gobierno valenciano, sería la primera prórroga de estas características y podría suponer un enriquecimiento injusto. El resto de departamentos en manos privadas han acabado el contrato y han pasado a la gestión pública. Este no. Desde la plataforma dudamos de la legalidad jurídica de dicha prórroga con una inversión por parte de la empresa ya amortizada”, ha explicado Eva Irles, integrante de la plataforma.

Concentración de miembros de la Plataforma por la reversión el Hospital del Vinalopó, hoy en València / INFORMACIÓN

“El presidente autonómico, Carlos Mazón, así como el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, avalan la decisión de prorrogar el contrato a una empresa que ya ha amortizado su inversión y que no se justifica con datos. Hemos pedido los informes que supuestamente avalan la prórroga sin éxito, no los tienen, no existen. Parece que este Gobierno valenciano prefiere defender los intereses económicos de una empresa privada que el derecho a la salud de la ciudadanía a la que representa”, ha matizado Irles.

Según ha concretado, “si se han revertido a la gestión pública el resto de departamentos privatizados con el modelo Alzira, sistema de concesiones sanitarias que ha demostrado ser un fracaso, no entendemos por qué el nuestro no. Mañana la plataforma nos reuniremos con la ministra de Sanidad, Mónica García, en Madrid a quien le agradecemos el camino iniciado para blindar la sanidad pública con la propuesta de ley de la gestión pública del sistema de sanidad y que esperamos que prospere con todas las garantías”.

Cadena humana

Por su parte, Teresa Boix, crevillentina y también integrante de la plataforma, ha animado a la ciudadanía a acudir este sábado 18 a la manifestación organizada por la plataforma en Elche y que saldrá a las 10 horas desde las Chimeneas para llegar al Hospital del Vinalopó donde realizarán una cadena humana que rodeará el centro hospitalario. Boix ha recordado las múltiples razones por las cuales se ha organizado la ciudadanía entre las que se encuentran la fuga de profesionales por la alta presión, los cambios continuos de facultativos, las demoras en atención primaria, los recortes de plantillas en especialidades como pediatría o psiquiatría, las condiciones laborales de los profesionales que están desbordados y la merma en la calidad asistencial que sufre la ciudadanía de este departamento de salud.

La plataforma lleva recogidas unas 10.000 firmas desde que se creó ahora hace tres meses, momento que se hizo pública la intención de la Generalitat Valenciana de prorrogar el contrato mientras ha asumido la gestión pública del resto de departamentos, trabajo que inició el anterior Gobierno autonómico y que iba a acabar con la reversión del Departamento de Salud de Elx/Crevillent cuando finalizara su contrato en mayo de 2025.