La 1 esperó a tener un telonero de la altura de un Real Madrid-Barcelona para atreverse a estrenar su nuevo formato estrella: Cover nigth. Tiene todas las papeletas para pinchar como lo hicieron los programas de Xavier Sardà, Ana Morgade, Todos contra 1, el matinal Ahora o nunca o el comprometido 10.000 días. Otro más.

De no ser por las tardes, que tiene bien asentadas, las audiencias de La 1 no pasarían ninguna jornada del 7%, justo la mitad que las de la cadena líder, Antena 3%. Para las noches TVE va a echar mano de su comodín, las series de ficción que tiene en la nevera, sin caer en la cuenta de que hace bastante tiempo que no le han funcionado para aquello que pretende: subir la dichosa cuota de pantalla de las noches. Así es que el fracaso (en ese sentido, no en el artístico) está más que anunciado.

¿No sería hora de que La 1 caiga en la cuenta de que, por mucho que lo intente, no tiene nada que hacer compitiendo con las cadenas privadas? ¿Por qué, de una vez por todas, no se dedica a llevar a cabo la programación que se espera de una cadena pública y se deja de tonterías?

Yendo al grano: la publicidad se apeó de TVE en 2010. No tiene sentido, 13 años después, continuar programando como si de las audiencias dependiese la supervivencia de la corporación. La 1, permítanme la expresión, está haciendo el ridículo, y no por su cuota de pantalla, sino por algunos contenidos que se están atreviendo a emitir. Si es por audiencias, miren las de Teledeporte (0,5%), 24 Horas (1%) o La 2 (2,8%). Cumplen su función y nadie las cuestiona.