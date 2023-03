El 1910 es va establir el 8 de Març com el Dia Internacional de les Dones en l’àmbit de Segona Conferència Internacional de Dones Treballadores en Copenhaguen. Des d’aleshores han sigut moltes les maneres de celebrar, de lluitar o de vindicar els drets de les dones emmarcades baix del paraigua dels feminismes.

En estos moments, en el context de crisi climàtica i després d’una pandèmia, s’ha fet palès el que les feministes venim reclamant des de fa anys: no només allò públic és extremadament important en l’àmbit polític, social o econòmic; sinó que també hem de posar en el centre allò que és essencial, allò que sosté la vida, que fem majoritàriament les dones i que quasi mai està remunerat o quasi sempre, malament remunerat.

Des de les polítiques públiques, el Govern valencià de la Generalitat ha treballat durant aquests darrers anys de pandèmia per no deixar ningú enrere, reforçant els sistemes valencians de serveis socials, sanitari i educatiu, incrementant les ajudes públiques també en matèria d’ocupació, per tal de posar la vida al centre.

Concretament, des de les responsabilitats que ha assumit Compromís, s’ha impulsat la Renda Valenciana d’inclusió com l’eina emancipadora imprescindible. Ha incrementat la xarxa d’agents d’igualtat, els punts violeta i els centres dona: peces centrals de l’atenció bàsica. Però també s’ha avançat en els sistemes de promoció, prevenció i canvi de model, creat la Càtedra d’Urbanisme i Gènere per aprofundir i divulgar ciutats inclusives i per a totes, i la plataforma INNspiradoras de referents femenins en innovació, així com treballat per revertir les bretxes salarials i pels treballs dignes i dignificats, també perquè les dones liderem equips i formem part activa en la presa de decisions.

Per això, perquè ja ho s’està fent des de la Generalitat, des de Compromís pensem que cal posar aquesta mirada també al cor dels municipis i dels ajuntaments, cal redefinir els serveis públics locals, posar l'empatia a organitzar, revisar el transport, els carrers i el treball des del feminisme, tenint en compte els treballs específics que fan sobretot dones, la mirada de xiquetes i xiquets, de persones amb diversitat funcional, de migrants, de joves…Som conscients de la importància de crear referents, i això passa perquè les dones joves també pugam estar d’una manera clara, distinta i visible. Tot açò és el que, al cap i a la fi, farà possible les ciutats cuidadores, que ens empoderarà a homes i dones per igual.

Toca ara definir i posar-nos a treballar per una Alacant feminista. És el moment d’exigir que s’impulsen polítiques públiques locals que situen les cures en el centre del debat i de l’acció municipal des d’una perspectiva de democratització de la cura amb homes i dones com a corresponsable; d’impulsar el reconeixement i facilitar suport i acompanyament a les persones que cuiden, de forma professional o no; d’enfortir aliances entre l’Administració Local, les entitats del tercer sector social i les iniciatives comunitàries; d’impulsar les escoletes públiques municipals de 0 a 2 anys.

És també necessari transformar carrers, places i edificis públics prioritzant l’accessibilitat universal, la seguretat, el civisme i els espais verds; de dissenyar i construir espais amb perspectiva feminista que promoguen el fet de poder exercir els drets de ciutadania. En el mateix sentit, cal incorporar la perspectiva de gènere en els pressupostos i en totes les inversions, vigilant especialment la seua sostenibilitat així com dotar la regidoria d’igualtat de personal necessari especialitzat per dur endavant aquestes polítiques.

Creiem també que cal promoure opcions d’habitatge alternatives a la família nuclear tradicional, com el cohabitatge o el foment de les cooperatives de cessió en ús, tal i com ja estem posant en funcionament a altres ciutats governades per Compromís, calen polítiques protectores del territori, dels paisatges, de les partides rurals que ens envolten, per fer de la nostra ciutat, un lloc més amable i més resilient al canvi climàtic.

Els Ajuntaments, que som la primera porta a la ciutadania de les polítiques públiques, hem de fer un major esforç per contribuir a la igualtat real entre dones i homes, donant suport a les propostes feministes que promouen canvis socials estructurals per als alacantins i alacantines, per a totes i tots: de la Rambla al Palamó; del Cementeri al Cap de l’Horta. Som molt d’Alacant, molt d’una Alacant feminista, i per això també vos convidem també a prendre els carrers el pròxim 8 de Març, ens trobarem a les 19h en les escales del Jorge Juan. Feliç i reivindicatiu 8M!